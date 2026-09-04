Officiel : Gasly perd son podium à Monaco après la décision de la Cour d’appel de la FIA

La Cour d’appel internationale de la FIA a finalement donné raison à McLaren et Red Bull dans le dossier des pénalités infligées à Pierre Gasly lors du Grand Prix de Monaco. La décision rendue après l’audience organisée à Paris le 25 août entraîne l’annulation de la révision obtenue par Alpine et, par conséquent, le retrait du podium du pilote français. Isack Hadjar récupère ainsi officiellement la troisième place, offrant à Red Bull son premier podium de la saison avec le Français.

L’affaire concernait les décisions 1 et 2 du document 99 du Grand Prix de Monaco. À l’issue de l’épreuve, les commissaires avaient initialement infligé à Gasly deux pénalités de cinq secondes pour excès de vitesse dans la voie des stands, soit dix secondes au total. Mais Alpine avait ensuite obtenu le droit de demander une révision de ces sanctions.

Dans le cadre de cette première procédure, il avait été établi que les chronométreurs officiels avaient commis une erreur en mesurant la longueur de la voie des stands. Cette erreur avait pour conséquence de rendre possible la détection d’une vitesse supérieure à la limite de 60 km/h alors que les pilotes concernés ne l’avaient en réalité pas dépassée.

Cette information n’était toutefois pas disponible pour les commissaires au moment où les pénalités avaient été infligées à Gasly. Elle avait donc été considérée comme remplissant les critères nécessaires pour qu’une procédure de révision puisse être engagée, à savoir une information "pertinente, significative et nouvelle". Le dossier pouvait dès lors passer à l’étape suivante, consistant à réexaminer directement les pénalités.

C’est cette décision qu’ont contestée McLaren et Red Bull, les deux équipes ayant fait appel des décisions 1 et 2 du document 99. Une audience s’est tenue à Paris le 25 août afin d’examiner leurs arguments.

Gasly n’était toutefois pas le seul pilote concerné par les sanctions pour excès de vitesse dans la voie des stands à Monaco. Son équipier Franco Colapinto, le pilote McLaren Oscar Piastri et le pilote Mercedes George Russell avaient eux aussi écopé d’une pénalité de cinq secondes pour le même motif.

Dans le cas de Gasly, les deux infractions distinctes avaient conduit à un total de dix secondes de pénalité. Ces sanctions avaient initialement fait passer le Français de la troisième place qu’il occupait sur la piste à la septième position dans les résultats provisoires. Leur suppression lui avait ensuite permis de retrouver la troisième place.

La décision de la Cour d’appel internationale de la FIA vient désormais annuler cette issue favorable à Alpine. Gasly perd donc officiellement son podium monégasque, tandis qu’Isack Hadjar retrouve la troisième place, correspondant à son premier podium avec Red Bull.

La situation diffère cependant pour Piastri et Russell, qui avaient eux aussi été pénalisés durant la course. Le pilote McLaren avait purgé sa pénalité de cinq secondes pendant l’épreuve. Russell, de son côté, avait tenté de purger la sienne mais ne l’avait pas fait correctement et avait finalement reçu une pénalité de passage par la voie des stands, le faisant reculer jusqu’à la 12e place.

Or, le succès de la démarche d’Alpine pour faire annuler les pénalités de Gasly pouvait potentiellement ouvrir la porte à une contestation similaire de la part de McLaren et Mercedes. Mais les deux équipes se heurtent à une difficulté majeure : les sanctions infligées à leurs pilotes avaient déjà été purgées.

Le règlement de la Formule 1 ne prévoit en effet aucun mécanisme permettant d’effacer rétroactivement les conséquences d’une pénalité déjà exécutée. Les cinq secondes perdues par Piastri ou le temps correspondant au passage par la voie des stands de Russell ne peuvent donc pas être retirés de leur temps de course une fois la sanction appliquée.

Le cas de Gasly était différent. Le Français n’avait pas purgé ses dix secondes de pénalité pendant la course. Elles avaient donc été ajoutées à son temps de course écoulé, avant d’être finalement retirées à la suite de la procédure de révision.

La Cour d’appel internationale de la FIA a désormais tranché en faveur de McLaren et Red Bull. La décision entraîne donc le rétablissement du classement initial concernant le podium de Monaco : Pierre Gasly perd sa troisième place et Isack Hadjar la récupère officiellement, avec à la clé le premier podium du Français sous les couleurs de Red Bull.

Alpine F1 réagit à la décision

Alpine a été prévenue un peu avant la presse et s’est dite déçue de la décision de la Cour d’appel dans un communiqué.

"L’équipe exprime sa déception et sa frustration quant à la décision rendue par la Cour d’appel internationale de la FIA concernant le résultat du Grand Prix de Monaco 2026," a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"Bien que nous soyons en désaccord avec cette décision et que nous maintenions fermement que la voiture n° 10 n’a à aucun moment dépassé la limite de vitesse dans la voie des stands pendant la course, l’équipe prend acte de la décision du collège des juges issue de la récente audience à Paris."

"Même si le résultat n’est pas celui que nous espérions, car nous estimons avoir été injustement sanctionnés, l’équipe reste fermement concentrée sur l’amélioration continue de ses performances en piste et demeure engagée dans une lutte serrée et très compétitive pour le championnat."

"Cette issue n’entamera en rien les efforts ni la motivation de l’équipe pour atteindre ses objectifs d’ici la fin de la saison."

Les détails derrière le raisonnement de la FIA pour changer à nouveau le résultat ont été placés dans un document de 26 pages (que vous pouvez consultez en intégralité en PDF en anglais en cliquant ici) ! La FIA note les dysfonctionnements nés de cette affaire et a annoncé qu’elle examinerait le fonctionnement de son système de chronométrage à la suite de cette décision, ainsi qu’une révision de l’ensemble des procédures.

"La FIA prend acte de la décision rendue ce jour par la Cour d’appel internationale (ICA) concernant l’audience du mardi 25 août (affaire ICA-2026-06-07-08-09)," a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"La décision de l’ICA fait droit aux appels de McLaren F1 Team et de Red Bull Racing contre les décisions des commissaires sportifs figurant dans le document 99 du Grand Prix de Monaco, annulant ainsi ces décisions."

"La FIA examine actuellement la méthodologie et le fonctionnement du système de chronométrage actuel en Formule 1, ainsi que les questions réglementaires y afférentes. Elle passera également en revue d’autres procédures et fonctionnements judiciaires, notamment le droit de révision et les procédures d’appel."

"La FIA soutient pleinement le processus de prise de décision des commissaires sportifs ainsi que l’indépendance et l’objectivité des différents collèges de commissaires, qui font partie intégrante du sport automobile mondial."

"Les décisions des commissaires sportifs sont prises dans un contexte différent de celui de la Cour ; cette dernière a accès à des avis juridiques, des arguments et des éléments de preuve approfondis et supplémentaires."

"Les commissaires sportifs de la FIA réexaminent constamment leurs méthodes et suivent une formation professionnelle approfondie. Chaque décision de l’ICA est soigneusement analysée par les commissaires sportifs de la FIA, garantissant ainsi un processus d’amélioration continue."

Les classements au championnat ont été remis à jour, à noter que Racing Bulls creuse encore plus l’écart sur Alpine F1 avec cette décision puisque Lawson et Lindblad étaient très bien classés à Monaco. Neuf points de moins pour Enstone, quatre points de plus pour Faenza.