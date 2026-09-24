Briatore lance un ultimatum aux Argentins après les menaces contre Gasly

Flavio Briatore a adressé un avertissement particulièrement ferme aux médias et aux supporters argentins après les attaques en ligne dont Pierre Gasly a été victime à la suite du Grand Prix d’Espagne disputé à Madrid. Le conseiller exécutif d’Alpine menace désormais de limiter, voire de supprimer, les interventions de Franco Colapinto auprès des télévisions de son pays si ce climat persiste, alors que le Français a expliqué que certaines menaces avaient même visé ses proches.

L’origine de la polémique remonte à la fin de la course madrilène. Alors qu’il rentrait aux stands, Gasly avait involontairement retardé son équipier chez Alpine, tandis qu’Oscar Piastri revenait sur Colapinto.

L’Argentin avait alors exprimé à plusieurs reprises son mécontentement à la radio. L’incident n’avait finalement coûté aucune position à Colapinto, mais la réaction qui avait suivi sur les réseaux sociaux avait largement dépassé, selon Gasly, les limites de la critique sportive.

Le Français, habitué à l’exposition inhérente au statut de pilote de Formule 1, a particulièrement regretté l’ampleur des attaques et le fait que celles-ci aient également touché son entourage.

"Personnellement, je trouve cela un peu inquiétant pour notre sport," disait-il hier à Bakou. "Je suis un athlète de haut niveau, donc je sais que je suis exposé, cela a toujours été le cas, mais l’ampleur des menaces, des attaques... je trouve cela totalement inapproprié, particulièrement lorsque cela va jusqu’à toucher des membres de ma famille, ma compagne..."

Colapinto a lui-même tenu à soutenir publiquement son équipier. Malgré la frustration exprimée dans son cockpit à Madrid, l’Argentin insiste sur la qualité de sa relation avec Gasly et rappelle que les deux hommes travaillent pour atteindre exactement le même objectif : permettre à Alpine de progresser.

"Nous sommes équipiers et nous nous entendons très bien. Nous jouons la même partie et nous nous concentrons sur le même résultat, nous avons le même objectif et la même cible : rendre Alpine meilleure. Donc j’espère qu’ils pourront arrêter ça."

Colapinto estime plus généralement que les comportements abusifs sont devenus de plus en plus fréquents autour de la Formule 1. Si certains considèrent que la communauté argentine qui le soutient se distingue particulièrement par certains excès, le pilote Alpine préfère élargir le problème à l’ensemble des personnes qui s’expriment derrière un écran.

"Nous devrions clairement faire davantage attention aux choses, aux mots qui sortent du clavier de chacun."

Flavio Briatore a toutefois décidé d’aller beaucoup plus loin.

À Bakou, le dirigeant d’Alpine F1 a directement ciblé l’environnement médiatique et les supporters argentins qui entourent Colapinto. Et il menace désormais de prendre une mesure concrète si les débordements persistent : réduire l’accès du pilote aux médias de son pays.

"Si cela continue, il arrivera un moment où Franco cessera de parler à la télévision argentine."

"Il cessera de parler à tout le monde. Je dis cela spécifiquement aux Argentins, parce qu’il n’y a aucun problème avec les Italiens ou avec qui que ce soit d’autre."

Une prise de position particulièrement ferme de Briatore, qui semble donc prêt à utiliser l’accès médiatique à Colapinto comme moyen de pression pour tenter de calmer la situation.

Mise à jour à 10h41 : Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a condamné les injures en ligne visant Pierre Gasly de la part de supporters de son coéquipier.

"Les injures en ligne visant Pierre Gasly et sa famille sont totalement inacceptables," a déclaré Ben Sulayem dans une publication sur les réseaux. "Pierre a tout mon soutien et je condamne fermement ce comportement. Aucun pilote, officiel, bénévole ou supporter ne devrait avoir à subir cela."

"C’est pour ce genre d’incidents que j’ai lancé l’initiative "United Against Online Abuse" (Unis contre les abus en ligne). Nous ne pouvons tout simplement pas tolérer la haine en ligne dans notre sport ; nous avons tous une responsabilité - instances dirigeantes, écuries, pilotes, supporters et plateformes de réseaux sociaux - de combattre ces comportements et de créer un environnement fondé sur le respect."

"La compétition et la passion sont au cœur du sport automobile, mais les injures n’y ont pas leur place. Nous devons continuer à faire front commun et à prendre des mesures concrètes pour protéger chacun des membres de notre communauté sportive."