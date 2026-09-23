Gasly en colère après avoir reçu des attaques et des menaces ’inappropriées’ sur les réseaux

Pierre Gasly a vivement dénoncé des attaques et des menaces dont lui-même, sa famille et notamment sa compagne ont été la cible sur les réseaux sociaux après le Grand Prix d’Espagne. Le Français avait été critiqué pour avoir retardé son équipier Franco Colapinto lors de son tour de rentrée aux stands, une situation qui avait permis à Oscar Piastri de revenir dangereusement sur l’Argentin. Un épisode désormais réglé en interne chez Alpine, mais dont les conséquences sur les réseaux sociaux ont largement dépassé le cadre sportif.

L’incident s’était produit dans les derniers tours de la course disputée sur le Madring. Colapinto était alors en route vers une septième place, mais il était poursuivi par Oscar Piastri. Lors de son tour de rentrée aux stands, Gasly avait gêné son équipier, ce qui avait permis au pilote McLaren de réduire considérablement l’écart avec l’Argentin.

Colapinto avait exprimé à plusieurs reprises sa frustration à la radio. Si le Français ne lui avait finalement pas fait perdre de position, son rythme avait néanmoins permis à Piastri de se rapprocher fortement.

Cette situation trouvait son origine dans la voiture de sécurité virtuelle du début de course. Colapinto, parti avec des pneus médiums, avait pu effectuer son arrêt à ce moment-là, tandis que Gasly était resté en piste avec les pneus durs.

Le Français avait ensuite vivement protesté à la radio contre cette stratégie en fin de course. Celle-ci était toutefois considérée comme justifiée puisqu’elle lui offrait la possibilité de terminer jusqu’à la sixième place en cas de nouvelle voiture de sécurité virtuelle, de voiture de sécurité ou de drapeau rouge. Gasly n’avait par ailleurs jamais eu l’opportunité de s’arrêter puis de ressortir des stands toujours dans les points.

Colapinto avait passé une partie importante de son deuxième relais derrière Gabriel Bortoleto. La situation avait évolué lorsque le pilote Audi s’était arrêté au 47e tour, permettant alors à l’Argentin de se rapprocher rapidement de Gasly, tandis que Piastri était lui-même à sa poursuite.

Au début du 55e tour, Colapinto ne se trouvait plus qu’à 1,5 seconde de son équipier. Lorsque Gasly avait été informé qu’il devait rentrer aux stands à la fin de ce tour, il avait simplement reçu l’avertissement de "surveiller Franco derrière lui". Aucune consigne de laisser passer son équipier ne lui avait toutefois été transmise et aucune menace particulière de Piastri derrière Colapinto ne lui avait été signalée.

Gasly avait par ailleurs fait part de son agacement vis-à-vis de son équipe, répondant après le message concernant Colapinto : "Je ne veux pas vous parler, radio terminée."

Colapinto n’avait finalement pas tenté de dépassement, les possibilités de manœuvre étant particulièrement limitées sur le Madring. Mais le tour de rentrée de Gasly avait tout de même permis à Piastri de fondre sur l’Argentin. Le pilote McLaren était passé d’un retard de 2,3 secondes au début du tour à seulement deux dixièmes.

Piastri n’avait jamais été réellement en mesure de tenter un dépassement, mais Colapinto pouvait légitimement être contrarié par le fait d’avoir été ralenti par son propre équipier.

Après la course, les deux pilotes et l’équipe avaient donc discuté de la manière dont l’incident s’était déroulé. Aucun des deux n’a toutefois révélé le contenu précis de ces échanges.

"Nous en avons évidemment discuté avec l’équipe," a expliqué Gasly à Bakou lorsqu’il lui a été demandé comment la situation avait été gérée en interne.

"Il n’y a pas eu de consigne pour un échange de positions, mais tout a été discuté avec l’équipe et tout est clair."

Gasly avait terminé la course à la 12e place, mais l’affaire ne s’était pas arrêtée au paddock. Le Français et son entourage avaient ensuite été visés par de nombreuses attaques sur différentes plateformes de réseaux sociaux.

À Bakou, le pilote Alpine a dénoncé avec force l’ampleur prise par ces attaques, particulièrement lorsqu’elles ont dépassé sa personne pour toucher ses proches.

"Personnellement, je trouve cela un peu inquiétant pour notre sport," a déclaré Gasly au sujet de la manière dont il avait vécu la réaction sur les réseaux sociaux.

"Je suis un athlète de haut niveau, donc je sais que je suis exposé, cela a toujours été le cas, mais l’ampleur des menaces et des attaques, je la trouve complètement inappropriée, surtout lorsque cela touche des membres de la famille, ma compagne, etc. Je ne pense pas que cela devrait être le cas."

"Les choses n’étaient pas comme cela par le passé et, en tant que sport, nous devons simplement trouver un moyen d’en faire un environnement plus sain, parce que vous êtes exposé, vous savez que vous allez être attaqué."

Le Français estime qu’il est parfaitement normal qu’un pilote suscite des réactions positives comme négatives, mais qu’une limite doit être fixée.

"Vous pouvez être aimé, ne pas être aimé, c’est complètement normal, mais il y a une certaine limite qui ne devrait pas être franchie simplement parce que vous êtes derrière un écran et un clavier, et ces limites sont franchies beaucoup trop souvent."

Colapinto soutient son équipier

Franco Colapinto a lui aussi reconnu avoir eu connaissance des attaques visant Gasly et a soutenu la position de son équipier sur la nécessité de mettre un terme à ce type de comportement.

"Je pense que beaucoup de gens lui ont envoyé des messages," a déclaré l’Argentin.

"Je ne les ai pas vus parce que je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ce n’est jamais agréable d’en recevoir, encore plus lorsque cela arrive à l’équipe pour laquelle je cours."

"Nous sommes équipiers et nous nous entendons très bien. Nous travaillons et nous nous concentrons sur le même résultat, et avons le même objectif et la même cible : rendre Alpine meilleure. Nous travaillons toujours en équipe et ce n’est pas agréable de voir cela."

L’Argentin espère donc que ces attaques cesseront, tout en rappelant qu’il ne s’agit pas d’un phénomène limité à Gasly.

"Alors, j’espère qu’ils pourront arrêter. La même chose est arrivée à d’autres pilotes : Yuki [Tsunoda] l’année dernière, c’était également assez grave à un moment donné, et j’en avais parlé."

Colapinto a également évoqué une expérience personnelle après une sanction infligée par les commissaires à Zandvoort.

"Après Zandvoort, je suis également allé les voir, les commissaires. Ils avaient reçu des insultes après la pénalité qu’ils m’avaient infligée. Cela arrive beaucoup avec les fans en Formule 1, dans n’importe quel sport aujourd’hui, c’est quelque chose de très courant."

Pour le pilote Alpine, cette banalisation constitue précisément une partie du problème.

"Malheureusement, cela ne devrait pas être courant. Nous devrions clairement faire davantage attention aux choses, aux mots qui sortent des claviers de tout le monde."

"La manière de nous soutenir en tant qu’équipe est de pousser l’équipe vers l’avant et de rester forts ensemble."

"J’espère que cela ne continuera pas à se produire. Mais c’est quelque chose de compliqué avec les fans dans ce sport."

Il insiste par ailleurs sur le fait qu’il ne s’agit pas uniquement de ses propres supporters argentins.

"Ce ne sont pas seulement mes fans. J’en ai certains qui sont très passionnés. Ils veulent que je réussisse. J’espère qu’ils pourront profiter des bons résultats que j’obtiens."

L’Argentin a été interrogé sur l’idée selon laquelle l’incident de Madrid ne constituait finalement pas un problème majeur, compte tenu de la difficulté à dépasser sur le Madring.

Colapinto a rappelé que, même sans avoir été dépassé par Piastri, la situation était devenue particulièrement tendue.

"Eh bien, j’ai failli me faire dépasser par Oscar ! Il était à deux dixièmes derrière," a-t-il souligné.

"Nous en avons parlé dans l’équipe et nous avons géré cela ensemble. Avec Pierre, avec Flavio [Briatore], Steve [Nielsen], tout le monde dans l’équipe a fait du très bon travail pour comprendre ce qui s’était passé et comment l’améliorer pour la prochaine fois."

"J’en suis content, je pense. Le plus important est d’apprendre des choses que nous pouvons améliorer. La prochaine fois, ne pas laisser la même chose se produire, et nous avançons."