GP d’Italie, EL1 : Leclerc emmène un doublé Ferrari qui va ravir les Tifosi

C’est l’heure des premiers essais du week-end de Monza, puisque le Grand Prix d’Italie se lance avec les EL1. Un week-end qui s’annonce particulièrement délicat, sur un circuit où la gestion de l’énergie s’annonce très compliquée. Dès lors, la première journée va permettre aux équipes de comprendre comment appliquer les meilleures stratégies et ainsi gérer au mieux la puissance et son déploiement sur le tracé aux 80 % de pleine charge moteur.

Plusieurs évolutions sont à noter ce week-end, à commencer par McLaren, qui amène un aileron arrière affiné dans sa géométrie et son beam wing, ainsi qu’un plancher légèrement adapté pour le tracé ultra rapide de Monza.

Chez Mercedes, des ailettes ont été retirées de l’aileron arrière pour améliorer la traînée, et les supports de rétroviseurs ont été modifiés. Chez Red Bull, la suspension arrière a été revue, tout comme le bib sous l’avant du cockpit, l’aileron avant et l’échappement, qui a été changé pour améliorer la fiabilité.

Pour sa course à domicile, outre une livrée hommage à Michael Schumacher, les SF-26 embarquent des modifications spécifiques au tracé de Monza, sur les ailettes de suspension arrière, sur l’ailette derrière l’échappement, les supports de rétroviseurs et l’avant du plancher.

Racing Bulls a apporté un aileron arrière rotatif et un échappement repositionné. Aston Martin étrenne une suspension avant et un plancher légèrement revus. Williams a modifié le Halo de sa voiture, ainsi que son aileron avant et son plancher.

Chez Haas, le gros package annoncé pourrait presque sembler décevant, puisque l’équipe annonce un nouveau plancher, de nouveaux pontons avec une prise d’air réduite au-dessus du cockpit, un nouveau capot moteur et des suspensions arrière reprofilées.

Alpine a modifié l’activateur de son mode ligne droite sur l’aileron arrière et les dérives d’aileron avant, tandis que Cadillac a modifié l’avant de son plancher et des ailettes autour du diffuseur. Audi est la seule équipe à ne rien annoncer.

12h00 : Il y aura quatre pilotes remplaçants pour ces EL1 : Ayumu Iwasa remplace Max Verstappen chez Red Bull, Paul Aron prend la voiture de Pierre Gasly chez Alpine, Luke Browning va rouler à la place d’Alex Albon dans la Williams, tandis que Colton Herta est au volant dans la Cadillac de Sergio Pérez.

12h03 : A noter que Herta a subi un gros accident dans la première séance d’essais de la F2 sur le tracé de Monza ce matin. L’Américain est évidemment indemne et en forme, mais sa confiance pourrait en avoir souffert.

12h07 : Chez Ferrari, un nouveau moteur est disponible dans le cadre de l’ADUO2, la modification permettant aux motoristes ayant des lacunes de les corriger. Les deux pilotes de la Scuderia, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, en bénéficieront, tandis que Haas a réservé le sien à Oliver Bearman. Cadillac en a également un à disposition, mais a décidé de ne pas l’utiliser pour le moment.

12h12 : Chez Haas, la place d’Esteban Ocon est bien menacée, comme nous vous le rapportions depuis plusieurs semaines. Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, a confirmé que cinq noms sont actuellement sur la liste.

12h18 : Alors qu’Isack Hadjar est toujours absent, remplacé par Liam Lawson, on a appris que le Français a bien tenté de faire son retour à Monza, après avoir raté Zandvoort. Et il pourrait aussi manquer Madrid la semaine prochaine.

12h21 : Kimi Antonelli arbore pour sa course à domicile un casque en hommage à Valentino Rossi, son illustre compatriote neuf fois champion du monde moto. On rappelle que le pilote Mercedes F1 s’élancera en fond de grille à cause de pénalités moteur.

12h26 : La météo est au beau fixe à Monza, alors que la chaleur sera présente tout le week-end.

12h29 : Leclerc arbore quant à lui un casque hommage à Schumacher, tandis que Fernando Alonso rend hommage à Adrian Campos, ancien pilote et patron d’équipe, décédé en 2021, et qui était aussi son premier manager.

12h30 : C’est parti !

12h35 : Iwasa a été gêné par Aron, alors qu’il était dans un tour de roulage à une vitesse régulière pour enregistrer des données.

12h37 : Antonelli se place juste derrière George Russell, en tête en 1’25"259, alors que les pilotes font les premiers chronos du week-end.

12h38 : Oscar Piastri s’intercale entre les Mercedes, avec les mêmes pneus mediums que les Mercedes. Et en pneus durs, Leclerc place Ferrari en haut de la hiérarchie en 1’24"482.

12h40 : Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, a confirmé à Canal+ qu’il était peu probable de voir Hadjar de retour à Madrid la semaine prochaine, alors que la F1 se lancera après cette course dans un triplé allant de Bakou à Singapour en passant par Sepang. Mekies a confirmé la prudence : "On préfère qu’il revienne à 100 %, et prendre aucun risque pour son futur. On fera une nouvelle évaluation, évidemment, mais Isack a déjà prouvé sa valeur et il n’y a pas de raison de précipiter son retour."

12h41 : Liam Lawson a pris le meilleur temps en 1’24"383 en pneus tendres, et Antonelli se hisse en troisième place, devant Lando Norris et Russell, qui a fait une erreur dans son tour rapide.

12h44 : Hamilton a brièvement pris le meilleur temps avant d’être battu par Norris en 1’24"194.

12h46 : Un coup de théâtre nous est parvenu de Monza, avec la décision de la FIA, qui est revenue en arrière et a remis certaines pénalités données initialement pour le GP de Monaco. Pierre Gasly et Alpine perdent leur podium gagné sur tapis vert, et celui-ci revient dans les mains d’Isack Hadjar.

12h48 : Herta est à l’arrêt dans la Cadillac, victime d’un apparent problème mécanique. La voiture de sécurité virtuelle est déployée.

12h50 : Le drapeau rouge est déployé.

12h56 : La séance reprend !

12h59 : Antonelli améliore en pneus tendres en 1’23"644, battu immédiatement par Russell avec les mêmes gommes en 1’23"312.

13h01 : Malgré des pneus mediums, Leclerc fait mieux et se porte en tête à mi-séance avec un temps de 1’23"008.

13h05 : La hiérarchie est évidemment impossible à deviner actuellement, alors qu’Arvid Lindblad s’est glissé sixième et Franco Colapinto huitième.

13h06 : Fernando Alonso ne fait pas mieux que 19e à plus de 3 secondes pour le moment.

13h09 : Aron a encore gêné un pilote, cette fois Yuki Tsunoda, qui s’est énervé à juste titre derrière l’Alpine, qui a d’abord zigzagué avant de lui fermer la porte dans la Curva Alboreto.

13h12 : Hamilton est troisième après un bon chrono en mediums.

13h13 : La FIA a publié la liste des nouvelles pièces moteur, et cela confirme qu’Antonelli sera bien en fond de grille ce dimanche. Mais la nouveauté, c’est qu’il sera rejoint par Albon ! Les deux pilotes reçoivent de nombreuses pièces, ce qui porte leurs pénalités cumulées à plus de 15 places, signifiant un renvoi automatique en fond de grille.

13h17 : Lawson améliore son chrono et remonte au troisième rang en pneus tendres. Il perd immédiatement une place car Hamilton prend le deuxième chrono en mediums.

13h21 : Iwasa améliore en pneus tendres mais ne fait pas mieux que 16e à près de deux secondes.

13h24 : Alonso s’est raté entre les Lesmo, avec un passage de deux roues dans les graviers, mais l’Espagnol n’a pas lâché l’accélérateur ! Bearman s’est raté à la chicane, coupant légèrement le deuxième virage, tandis que Carlos Sainz a carrément pris l’échappatoire dans la même chicane. Les pilotes cherchent encore à trouver les points de freinage et la manière de gérer le lift and coast et la puissance qui pousse parfois contre leur volonté au freinage.

13h29 : Les pilotes ne sont plus dans des tours d’attaque, et le classement ne devrait plus bouger.

13h30 : C’est la fin de cette première séance !

Les Tifosi n’auraient pas pu imaginer un meilleur début de week-end avec le doublé réalisé par Ferrari, Leclerc emmenant Hamilton. Russell est troisième devant Lawson, Antonelli et Norris, qui n’a pas tourné non plus en pneus tendres, contrairement aux pilotes Mercedes.

Lindblad, Bortoleto, Colapinto et Aron concluent le top 10, devant Piastri et Tsunoda. Browning est 15e chez Williams, juste devant Sainz, Iwasa est 17e, tandis que Herta n’a pas pu rouler et pointe donc dernier.