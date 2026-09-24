La F1 décidera à la mi-octobre du sort du Qatar et d’Abu Dhabi

Les choses bougent enfin côté calendrier, au moins niveau timing : la Formule 1 s’est fixé une échéance pour trancher définitivement le sort des deux dernières manches prévues au Qatar et à Abu Dhabi. La décision devra intervenir à la mi-octobre. Alors que la guerre opposant l’Iran aux États-Unis dans la région depuis février maintient une forte incertitude autour de ces deux Grands Prix, la discipline continue pour l’instant de préparer leur tenue. Mais les impératifs logistiques obligent désormais la F1 à fixer une limite, tandis qu’Imola se prépare concrètement à servir de solution de remplacement au début du mois de décembre.

Ayao Komatsu et Mattia Binotto ont tous deux confirmé à Bakou que la mi-octobre représentait désormais la date butoir pour déterminer si la Formule 1 peut se rendre au Moyen-Orient en fin de saison.

Depuis le déclenchement du conflit en février entre l’Iran et les États-Unis, les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi sont de fait restés dans une situation "à confirmer". Malgré plusieurs promesses de paix intervenues depuis, aucune trêve n’a jusqu’à présent pu être conclue.

En l’absence d’une annonce officielle concernant leur annulation définitive, la position de la F1 reste néanmoins claire : les deux courses sont toujours considérées comme devant avoir lieu.

Une échéance précise est désormais venue s’ajouter à cette position. Une nécessité pour les équipes, qui doivent pouvoir anticiper suffisamment tôt l’organisation et la logistique nécessaires à leur déplacement sur les deux dernières manches de la saison.

Interrogé sur la situation, le directeur de Haas F1 a indiqué que Stefano Domenicali, président et directeur général de la Formule 1, souhaitait apporter une réponse définitive aux équipes autour de la mi-octobre.

"Je crois que Stefano prévoit de nous informer à la mi-octobre, donc nous saurons tous quelle est la situation."

La Formule 1 ne se contente toutefois pas d’attendre l’évolution de la situation au Moyen-Orient. Un scénario de remplacement est déjà en préparation et Imola apparaît comme la principale solution de secours.

Komatsu a confirmé que le circuit italien se préparait concrètement à accueillir la F1 au cas où une modification du calendrier deviendrait nécessaire.

"Imola se prépare au cas où nous devrions le faire. C’est maintenant un secret très mal gardé je crois !"

Une course sur le circuit d’Émilie-Romagne est actuellement envisagée pour le premier week-end de décembre. Dans le calendrier prévu à ce jour, c’est Abu Dhabi qui doit accueillir la dernière manche du championnat à cette date et ainsi clôturer la saison.

Binotto a lui aussi confirmé l’échéance de la mi-octobre. Le dirigeant d’Audi précise que le sujet a été abordé lors de la Commission F1 organisée lundi et qu’au-delà de cette date, les contraintes deviendraient trop importantes pour organiser correctement une éventuelle modification du calendrier.

"Comme nous en avons discuté lors de la Commission F1 lundi, la mi-octobre constitue la dernière échéance pour prendre une telle décision."

Komatsu a notamment cité les structures d’hospitalité utilisées lors des manches européennes.

Le problème concerne aussi les personnes chargées de leur installation et de leur fonctionnement. À cette période de l’année, une partie de ces personnels aura déjà commencé ses activités hivernales habituelles, obligeant les équipes à trouver des solutions alternatives.

Le directeur de Haas reste néanmoins convaincu que l’ensemble du paddock serait capable de s’adapter si la F1 devait effectivement retourner en Europe pour conclure la saison.

"Par exemple, il y a des choses comme les structures des motor-homes européens, et toutes les personnes qui s’en occupent."

"Elles ont un travail pendant l’hiver, donc nous devons trouver d’autres personnes pour s’en charger. Je suis certain que nous tous, en tant que communauté de la F1, nous ferons en sorte que, si nous devons le faire, cela puisse avoir lieu."

"J’espère que, dans le scénario de base, nous pourrons aller au Qatar et à Abu Dhabi. Ce serait vraiment une bonne chose."

Au-delà des difficultés organisationnelles, la météo constitue l’une des principales interrogations concernant une course à Imola au début du mois de décembre.

Des conditions froides et potentiellement humides sont naturellement envisagées à cette période de l’année, avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner sur le fonctionnement des pneumatiques et le comportement des monoplaces.

Binotto estime toutefois que cette question pourrait être moins problématique qu’il n’y paraît. Pour lui, les principaux obstacles restent avant tout organisationnels et logistiques.

Le dirigeant d’Audi souligne notamment que la température moyenne à Imola à cette période de l’année serait en réalité supérieure à celle rencontrée par la F1 lorsqu’elle dispute le Grand Prix de Las Vegas.

"Les principaux défis sont davantage organisationnels et logistiques."

"D’un point de vue technique, nous pourrions parler de période hivernale, de pneus neige, mais en réalité, si vous regardez la température moyenne à Imola à cette période de l’année, elle est supérieure à celle de Las Vegas au moment où nous courons à Las Vegas de nuit.

"Donc je ne pense pas que ce soit une véritable préoccupation. J’espère que nous prendrons la bonne décision."

La F1 dispose ainsi désormais de deux à trois semaines supplémentaires pour suivre l’évolution de la situation au Moyen-Orient avant de devoir trancher.

Le scénario privilégié reste celui du calendrier initial, avec les deux dernières manches disputées au Qatar et à Abu Dhabi. Mais Imola n’est plus une hypothèse théorique : le circuit italien prépare déjà une éventuelle course de remplacement.