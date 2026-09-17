Officiel : Alpine F1 recrute Mike Elliott comme directeur technique

Alpine F1 a annoncé l’arrivée de Mike Elliott à Enstone en tant que directeur technique. Il vient renforcer les missions d’ingénierie de l’équipe à l’usine et superviser le développement des futures monoplaces, à commencer par l’A527 de l’année prochaine qui est déjà dans ses premières phases de conception. Il avait déjà travaillé pour Renault et Lotus à Enstone, où il officiait entre 2008 et 2012 en tant que responsable aérodynamique.

Il a aussi travaillé ces 23 dernières années pour d’autres équipes de Formule 1, dont McLaren et Mercedes F1, où il était le directeur technique. Il avait notamment été le concepteur de la Mercedes W13 sans pontons en 2022, et avait été pointé du doigt pour avoir persisté dans cette voie en 2023.

Malgré ce couac, il a contribué à la conquête de huit titres constructeurs et autant de couronnes pilotes au fil de sa carrière. Il avait changé de rôle après ces difficultés chez Mercedes avant de quitter l’équipe définitivement.

Son arrivée à Enstone vise donc à renforcer les capacités techniques de l’équipe, dont l’objectif est de "capitaliser sur l’amélioration de ses performances en piste afin de réduire l’écart avec les quatre écuries de pointe", selon le communiqué de presse.

Mais un des objectifs avoués sera évidemment de reprendre durablement la place à la tête du peloton de poursuivants, où la supériorité d’Alpine est actuellement contestée par Racing Bulls et parfois Audi, même si les évolutions apportées récemment ont permis à l’équipe de reprendre des couleurs.