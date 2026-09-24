Russell n’a ’aucun doute’ sur ses capacités et sait qu’il a besoin ’de temps’ pour se relancer

George Russell et Oscar Piastri ont en commun d’avoir connu cette année une inversion des forces au sein de leur équipe. Chez Mercedes F1, le Britannique subit la loi de Kimi Antonelli, tandis que l’Australien est totalement éclipsé par Lando Norris chez McLaren, ce qui était déjà le cas en fin de saison dernière. Ils ont été tous les deux interrogés sur les raisons de ces difficultés, qu’ils subissent tous les deux au coeur d’une nouvelle réglementation.

La question qui a été posée aux deux pilotes était celle de leur capacité à inverser la tendance, et le rôle des nouvelles monoplaces dans ces difficultés, mais le pensionnaire de Brackley est convaincu qu’il n’y a aucun manque d’adaptation de sa part ou de celle de son rival.

"Oui, à 100 %. Je pense que le grand défi en Formule 1 est que nous ne pouvons pas nous entraîner et que nous ne pouvons pas faire d’essais. Vous savez, si, j’utilise l’analogie du golf, si vous voulez changer votre swing de golf, vous allez au practice et vous vous entraînez, vous vous entraînez, vous vous entraînez jusqu’à votre prochain tournoi" indique Russell.

"Nous devons nous entraîner lors de l’événement. Nous devons nous entraîner pendant les qualifications. Nous devons nous entraîner pendant la course parce que c’est notre seule opportunité. Donc, la progression pour apporter ces changements prend plus de temps que dans n’importe quel autre sport parce que nous n’avons tout simplement pas... nous n’avons tout simplement pas le droit de nous entraîner."

"C’est donc cela le défi. Je n’ai aucun doute sur le fait que nous puissions y arriver parce que, vous savez, nous courons tous les deux depuis longtemps. Nous sommes deux des rares pilotes à avoir remporté la F4, la F3 et la F2, qui sont toutes des voitures de course différentes fabriquées par des constructeurs différents et avec des pneus différents sur des circuits différents."

"Donc, vous savez, je n’ai aucun doute sur mes capacités. Je suis sûr qu’Oscar n’a aucun doute sur ses capacités. Mais à l’heure actuelle, nous courons contre les tout meilleurs au monde, et oui, cela prend juste un peu de temps. Mais oui, je n’ai aucun doute."

"L’année prochaine va être assez similaire. Pas grand-chose n’a changé avec le châssis, pas grand-chose n’a changé avec les unités de puissance. Peut-être que les pneus vont être légèrement différents de ce que l’on entend. Il est donc important que je continue à progresser."

Piastri rejoint Russell, car il a découvert chaque année des caractéristiques différentes et a toujours su en tirer le maximum. Lui a en revanche débuté une dynamique négative il y a un an à Bakou avec des sorties de piste, mais il pense surtout que c’est une question d’optimisation de ses capacités et de celles de la voiture.

"Oui, je pense que, vous savez, d’une certaine manière, chaque voiture de F1 que j’ai pilotée est aussi un peu différente" a déclaré l’Australien, qui avait pourtant réussi à s’adapter à toutes les monoplaces auparavant.

"Évidemment, la réglementation pour les trois premières années de ma carrière était la même, mais les trois voitures que nous avons eues au cours de ces trois années présentaient de grandes différences, même sous la même réglementation, et les pneus ont un peu changé certaines années."

"Les choses changent donc toujours, même d’une année sur l’autre sous la même réglementation, et les choses changeront l’année prochaine. Je suis donc confiant quant au fait que nous allons progresser."

"Comme l’a dit George, il est très difficile de trouver le bon moment parce que, évidemment, vous essayez de trouver un équilibre entre l’apprentissage, l’essai de choses qui ne sont peut-être pas nécessairement la manière la plus rapide de boucler un tour, et la volonté de marquer des points et d’obtenir de bons résultats."

"C’est donc toujours un exercice d’équilibriste délicat. Mais non, j’ai la certitude que je peux trouver une solution, et nous trouvons des solutions. C’est juste que certains week-ends, ce sera un peu plus visible que d’autres."

Russell a aussi été amené à développer ses propos sur les pneumatiques qui évolueront l’an prochain, révélant que ces gommes ne sont pas adaptées à la réglementation, la faute à des tests trop peu représentatifs.

"Je pense qu’il a été clair cette saison que les pneus, à l’avant comme à l’arrière, n’ont probablement pas été assez bien équilibrés."

"Vous savez, si l’on regarde certains circuits qui sont clairement limités à l’avant, les trains avant sont restés plutôt solides du début à la fin. Cela pourrait donc aussi être dû à la puissance supplémentaire dont nous disposons à la sortie des virages, ce qui met les pneus arrière à plus rude épreuve."

"C’est assez intéressant, j’ai parlé avec Antonio Giovinazzi, qui a piloté cette nouvelle génération de voiture pour la première fois il n’y a pas si longtemps, il y a quelques jours à Imola, et il a raconté à quel point il avait été impressionné par la puissance de ces nouvelles voitures en sortie de virage. Et je pense que cela a un impact considérable sur les pneus arrière."

"Par conséquent, l’an dernier, lorsque nous avons développé ces pneus, c’était avec la génération précédente d’unité de puissance, qui avait beaucoup moins de puissance en sortie de virage. Je ne suis donc pas vraiment surpris que les pneus arrière soient mis à plus rude épreuve que nous ne l’avions tous anticipé."