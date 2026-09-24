Komatsu ne lâche rien sur ses pilotes 2027 mais ’Haas F1 a terminé ses évaluations’

L’avenir d’Esteban Ocon chez Haas devrait être définitivement fixé très prochainement de manière officielle. Alors que le Français s’est lui-même présenté comme un "agent libre" pour 2027 et que Rafael Câmara est désormais considéré comme le favori pour récupérer son baquet, Ayao Komatsu assure qu’aucune décision définitive n’a encore été prise malgré les informations qui circulent dans le paddock depuis hier soir. Le directeur de l’équipe américaine prévoit néanmoins de conclure le processus dans les deux prochaines semaines, après une dernière analyse interne et une discussion avec Gene Haas.

À l’approche du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Ocon a publiquement reconnu que sa situation contractuelle lui permettait désormais d’explorer d’autres possibilités pour la saison prochaine, alors que les spéculations autour de son départ de Haas continuent de s’intensifier.

Le Français a ainsi déclaré être "définitivement un agent libre pour l’année prochaine" au moment où le nom de Câmara revient avec insistance pour lui succéder. Hier soir, de nombreux médias ont confirmé qu’Ocon avait déjà été prévenu qu’il ne serait pas retenu pour 2027, afin de commencer sa recherche active d’un autre baquet (du côté d’Aston Martin F1).

Câmara, le jeune pilote de la filière Ferrari est actuellement considéré comme le favori pour obtenir le baquet en 2027. Mais Komatsu, qui s’exprimait publiquement pour la première fois sur les toutes dernières rumeurs lors de la conférence de presse FIA réservée aux représentants des équipes ce jeudi à Bakou, affirme que Haas n’a pas encore définitivement arrêté son choix.

Une décision devrait néanmoins intervenir dans un délai relativement court.

"Nous n’avons encore pris aucune décision," répond-il à propos des rumeurs qui circulent depuis hier soir.

"Chaque pilote possède une clause qui, à un certain moment de l’année, permet de prendre une décision concernant une option. Cela signifie simplement que nous n’avons pas encore pris de décision concernant cette option, mais cela remonte déjà à assez longtemps, donc sa situation n’a pas vraiment changé."

"Nous essayons toujours de finaliser ce que nous allons faire pour l’année prochaine."

La situation contractuelle d’Ocon ne signifierait donc pas nécessairement, selon Komatsu, que le Français soit déjà définitivement écarté des plans de Haas.

Interrogé directement sur la possibilité de voir Ocon rester dans l’équipe en 2027, le Japonais a confirmé que cette hypothèse existait toujours.

"Oui. Comme je l’ai dit, nous n’avons encore pris aucune décision définitive."

Mais le processus d’évaluation est bien quasiment arrivé à son terme. Komatsu indique que Haas a désormais réalisé l’ensemble du travail nécessaire pour comparer ses différentes possibilités. L’équipe doit encore synthétiser les conclusions de cette évaluation avant d’organiser une dernière discussion en interne.

Gene Haas, propriétaire et fondateur de l’écurie, sera ensuite consulté avant que la décision définitive ne soit prise. Lorsqu’il lui a été demandé quand Haas comptait précisément trancher, Komatsu a donné une échéance claire.

"Bientôt, dans les deux prochaines semaines."

"Nous avons effectué toutes les évaluations des pilotes que nous avons pu tester lors des TPC (essais privés avec une ancienne F1, ndlr). Nous attendons donc simplement de résumer nos conclusions, d’avoir une discussion en interne, d’en parler avec Gene Haas, puis de prendre la décision finale."

Le verdict concernant Ocon pourrait donc tomber rapidement après le Grand Prix d’Azerbaïdjan ou de Bahreïn (à Sepang).

Mais le Français n’est pas le seul pilote dont Komatsu refuse encore de confirmer officiellement la présence en 2027. Même Bearman n’est pas officiellement confirmé !

Ollie Bearman est largement attendu chez Haas la saison prochaine, mais Komatsu a également refusé de confirmer publiquement son maintien.

Alors que tout indique que le Britannique devrait poursuivre avec l’équipe, son directeur s’est contenté de rappeler que les discussions internes n’étaient pas encore terminées.

"Nous sommes toujours en train de finaliser notre discussion en interne. Je ne peux vraiment rien dire de plus que cela."

Haas maintient donc officiellement toutes ses options ouvertes jusqu’à l’achèvement de son processus décisionnel. Dans les faits, l’attention se concentre principalement sur le deuxième baquet et sur Câmara.

Le Brésilien de 21 ans, actuellement en lice pour le titre de Formule 2, a récemment participé à un essai privé organisé par Haas à Portimão. L’équipe y a évalué plusieurs pilotes en vue de la saison prochaine et Câmara aurait émergé de ce processus comme le principal candidat.

Komatsu a détaillé les qualités que Haas recherche lorsqu’elle évalue un pilote.

La première est évidemment la vitesse pure. Mais ce critère n’est pas suffisant.

"Ce que nous recherchons chez un pilote, avant toute chose, c’est qu’il ait de la vitesse, il faut qu’il soit rapide. C’est leur talent. Nous ne pouvons pas leur apprendre la vitesse, donc il faut qu’il soit rapide."

"Mais il faut vraiment qu’il sache également travailler en équipe, collaborer étroitement avec celle-ci et, particulièrement pour une petite équipe comme la nôtre, l’intégration de ces deux pilotes dans l’équipe, la manière dont ils motivent l’équipe, dont ils la poussent vers l’avant, est très, très importante."

"Donc la personnalité est quelque chose de très important pour nous. Je pense que c’est la même chose pour toutes les équipes, mais particulièrement pour une structure comme la nôtre. Nous sommes une petite équipe, donc c’est très, très important."

Interrogé sur la possibilité d’aligner un débutant, Komatsu a affirmé qu’il ne voyait aucun inconvénient à faire appel à un pilote novice en Formule 1.

"Oui, c’est précisément pour cela que nous les avons fait rouler. Si cette option n’était pas envisagée, pourquoi organiserions-nous des essais ? Les trois pilotes que nous avons testés à Portimão, ainsi que Jack la semaine dernière, ont accompli un excellent travail. Nous sommes donc dans une position très privilégiée de susciter un tel intérêt de la part de pilotes très talentueux."

"Nous devons simplement analyser les résultats avec une grande attention car, s’agissant d’essais TPC, il est très difficile de normaliser les conditions : le vent et la température de la piste varient, ce qui fait considérablement fluctuer les temps au tour."

"C’est évidemment une question cruciale. Et, bien entendu, l’avenir de ces personnes est en jeu. Pour ces pilotes, la Formule 1 a toujours représenté un rêve à concrétiser."

"Nous devons donc prendre la bonne décision. C’est pourquoi nous prenons le temps nécessaire pour nous assurer de bien faire les choses."

Si Haas devait opter pour un débutant, l’équipe disposerait de l’un des duos les moins expérimentés du plateau, Oliver Bearman disputant actuellement sa deuxième saison dans la discipline. Toutefois, Komatsu ne considère pas cela comme un problème.

"Non, et si nous gardons bien Ollie... voyez-vous, le choix du duo de pilotes est évidemment une question assez complexe. Oui, nous sommes également satisfaits d’Ollie. Donc, comme je l’ai dit, nous finalisons encore nos discussions internes. Vraiment, je ne peux rien dire de plus à ce sujet."

C’est dans ce contexte que Haas doit désormais choisir son duo pour 2027. Ocon reste officiellement une possibilité selon Komatsu, même si dans les faits tout le monde l’écarte déjà. Bearman n’est pas encore publiquement confirmé (mais le sera) et Câmara semble avoir marqué des points lors du processus d’évaluation.

Le faux suspense ne devrait toutefois plus durer longtemps...

Komatsu a tout de même eu une question sur les performances de l’équipe, et notamment les diverses améliorations introduites au cours des dernières courses. Dans quelle mesure cela a-t-il représenté un pas en avant ?

"L’évolution introduite à Monza a constitué un véritable progrès. Mais pour remettre les choses dans leur

contexte : nous avions très bien commencé la saison, certes, mais la mise à jour apportée à Montréal, bien qu’ayant amélioré les performances dans certains domaines, n’a pas tenu toutes ses promesses."

"Nous avons d’ailleurs réalisé par la suite que nous n’avions pas pris la bonne direction technique ; nous avons donc commis des erreurs à ce stade. Or, pour des équipes comme la nôtre, il faut beaucoup de temps pour corriger ce genre d’erreurs. Finalement, à Monza, nous avons pu valider nos hypothèses et confirmer que le travail accompli permettait de résoudre les problèmes de manière adéquate."

"Il ne s’agissait pas seulement d’ajouter de l’appui aérodynamique, mais de générer un appui que les pilotes pouvaient réellement exploiter. C’était donc très satisfaisant, et je pense que cela renforce la confiance de toute l’équipe. Identifier le problème, puis le résoudre... Bien entendu, l’objectif pour l’avenir est d’éviter de reproduire les mêmes erreurs et de parvenir à intégrer ces performances plus rapidement sur la voiture. Accélérer ce processus, voilà le défi qui se pose à nous."