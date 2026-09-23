’Pas de Monza 2.0’ : Gasly ne se voit pas en pole position à Bakou

Pierre Gasly ne s’attend pas à s’élancer de la pole position lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan de samedi comme il l’a fait à Monza, malgré les caractéristiques communes que partagent ces deux circuits. Le pilote Alpine F1 sait que le circuit est plus varié que le tracé italien, mais il espère néanmoins que l’A526 pourra se placer en haut du peloton, juste derrière les équipes de pointe, en profitant de la longue ligne droite du circuit de Bakou.

Mais Bakou est aussi un circuit avec des virages à angle droit et des parties plus sinueuses, et l’A526 ne pourra pas être configurée comme en Italie ce week-end, ce qui sera forcément un frein à la possibilité de voir le Français prendre la pole.

"Eh bien, autant de confiance que cela peut certainement nous donner après la pole" a déclaré Gasly. "Donc oui, nous savons que c’est un circuit assez unique en termes de caractéristiques et de ce dont on a besoin ici. La voiture est donc à peu près réglée de la même manière qu’à Monza."

"Il y a beaucoup plus de virages, mais j’ai quand même bon espoir que nous devrions être compétitifs. Au point de faire un Monza 2.0 ? Probablement pas. Mais c’est sûr, au moins être là et nous battre pour être les meilleurs du milieu de grille."

La grande interrogation est de savoir comment les moteurs de Formule 1 vont s’en sortir cette année sur la longue ligne droite, qui est une pleine charge de 2,2 kilomètres, et qui devrait forcément vider les batteries. Comme à Monza, les vitesses seront certainement moins élevées.

"Du virage 1 ou disons du virage 3 jusqu’au dernier virage, c’est très sinueux. On recharge beaucoup, on récupère beaucoup, et ensuite on a cette ligne droite incroyablement longue, qui, pour être honnête, demande à ce qu’on essaie de voir ce que ça va donner."

"Je sais ce que j’ai ressenti dans le simulateur, et pour être franc, je pense que c’était correct en termes de déploiement et de tracé de vitesse, pas au niveau de ce qu’on avait avant mais disons quand même décent."

"Mais oui, ça va être un défi parce que si vous manquez de batterie en entamant votre tour à la sortie du dernier tournant, ou en course, et que vous avez un déficit de quelques pourcents au moment de commencer votre tour."

"Eh bien, vous allez le payer très cher tout au long de la ligne droite de retour. Donc, en termes de calibrage, etc., c’est sûr, ça va l’être, et aussi tout ce que nous pourrons gérer à l’intérieur de la voiture, il sera important de vraiment maîtriser le sujet."

Franco Colapinto est sur une belle série de points, avec une septième place à Madrid, et il assure qu’il n’a pas besoin de ça pour être motivé. Cependant, il salue la dynamique dans laquelle ces bonnes performances le placent.

"J’étais motivé avant et je suis motivé maintenant. Quand les résultats commencent à être meilleurs et que la voiture a plus de rythme, comme pour nous depuis Monza, c’est évidemment plus positif" a déclaré le pilote argentin.

"On marque des points, quand on arrive à tout mettre bout à bout et à bien préparer la voiture, on peut être en Q3 et marquer des points, ce qui est très important, et c’est ce dont on a besoin à ce moment de la saison."

"De bons résultats, je suis satisfait du rythme, on doit redoubler d’efforts pour marquer des points, mais Madrid a été un de mes meilleurs week-ends en Formule 1, un très bon week-end pour nous, et on doit continuer dans cette direction."