Alpine F1 peut-elle créer la surprise dans les rues de Bakou ?

Alpine F1 se prépare à disputer ce week-end le Grand Prix d’Azerbaïdjan, la première étape du triptyque asiatique qui se déroulera sur les prochaines semaines. Le circuit urbain de Bakou accueillera la première course de Formule 1 hors d’Europe depuis le mois de mai après un été intense sur le Vieux Continent. L’A526 pourra-t-elle briller dans les rues de la capitale du pays ? Ses bonnes performances à Monza dans les lignes droites et les virages lents pourraient le laisser croire !

Pierre Gasly et Franco Colapinto ont de bons souvenirs sur ce tracé. Le Français y est monté sur le podium en 2021 et l’Argentin y a inscrit ses premiers points en 2024. Tous deux auront à cœur de réaliser une belle prestation sur cette piste emblématique pour poursuivre la série d’arrivées dans les points de l’équipe depuis la trêve estivale.

Dix ans après sa première apparition au calendrier, Bakou s’est forgé une solide réputation parmi les circuits les plus spectaculaires de la discipline. Ses longues lignes droites offrent de nombreuses possibilités de dépassement, notamment avec 2,2 km séparant les virages 16 et 1.

La section du château propose cependant un tout autre défi puisque la largeur de la piste n’est que de 7,6 mètres au virage 8, ne laissant aucune marge d’erreur entre les fortifications de la vieille ville. Cette année, la course aura lieu samedi à Bakou.

"C’est le début de quelques semaines vraiment chargées, avec trois épreuves difficiles qui nous attendent à la suite," commente Pierre Gasly.

"Bakou représente toujours un défi intéressant et c’est un circuit où j’ai toujours pris plaisir à piloter. J’apprécie particulièrement les portions rapides et la partie sinueuse en ville. Les courses y sont généralement animées avec de nombreuses possibilités de dépassement."

"Il faudra voir ce que la génération actuelle de voitures nous réserve, mais je suis certain que ce sera un beau défi et j’espère que nous pourrons continuer à être compétitifs. En tant qu’équipe, nous sommes performants en ce moment et il est important de poursuivre sur cette lancée pour entamer ce triple rendez-vous."

"Même si je suis monté sur le podium à Bakou en 2021, ce n’est pas le tracé qui nous a le plus réussi ces dernières années. Nous viserons une journée solide et productive jeudi pour aborder les qualifications avec une monoplace dans une bonne fenêtre de réglages. J’espère que nous pourrons à nouveau être mieux placés sur la grille et être en mesure de nous battre pour les points."

Franco Colapinto se dit lui "impatient de retrouver Bakou, avec l’espoir d’y vivre un nouveau week-end compétitif."

"Nous avons maximisé notre résultat à Madrid et j’étais ravi de quitter l’Europe avec une nouvelle belle arrivée dans les points. Le circuit de Bakou est aussi très rapide, avec des portions urbaines et des murs proches de la piste. Nous chercherons donc à reproduire notre niveau de performance affiché en Espagne."

"Nous entrons dans une période intense et il sera essentiel de saisir toutes les opportunités qui se présenteront. Bakou a toujours offert des courses animées. Nous travaillerons dur pour nous mettre dans les meilleures conditions afin d’en tirer pleinement profit et viser un nouveau top dix pour continuer à réduire l’écart avec nos rivaux au championnat."