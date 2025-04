Ocon veut ’s’approcher des murs’ à Djeddah, Bearman veut profiter de son expérience

La saison de Haas F1 est jusqu’ici difficile à analyser, mais le bilan est positif après quatre courses puisqu’elle pointe au cinquième rang chez les constructeurs, tandis qu’Esteban Ocon est neuvième au classement pilotes. Ce dernier apprécie énormément le tracé de Djeddah, et il explique que le défi est d’être proche des murs.

"Djeddah est un circuit passionnant. Je pense que ce circuit est très exigeant pour le pilote ; il est tellement rapide et il y a tellement d’adhérence que vous devez vous rapprocher du mur et c’est le temps qu’il y a à gagner - plus vous vous approchez du mur, plus vous gagnez de temps sur un tour" analyse Ocon.

"C’est le genre de week-end qu’un pilote apprécie vraiment, et vous sentez le potentiel d’une voiture de Formule 1. Il va faire extrêmement chaud là-bas, cette année nous arrivons beaucoup plus tard qu’avant - il fera environ 40 degrés - donc ce sera un défi pour nous tous et nous devons être prêts pour la chaleur. Dans l’ensemble, j’ai hâte de courir en Arabie saoudite."

Ollie Bearman revient sur le lieu de son premier Grand Prix, puisqu’il avait remplacé Carlos Sainz chez Ferrari en 2024, après que l’Espagnol avait subi une opération de l’appendicite. C’est ainsi la première fois qu’il dispute une deuxième course sur un même tracé.

"Je suis très excité de retourner à Djeddah, c’est la première fois que je refais une course de ma carrière, ce qui est plutôt cool. L’expérience de l’année dernière a été très agréable et utile et a été un moment fort de ma vie jusqu’à présent, avec mes débuts avec Ferrari, ce circuit tiendra toujours une place spéciale dans mon cœur" indique le Britannique.

"Même avant mes débuts en Formule 1, j’aimais vraiment conduire autour de Djeddah en raison de sa nature à haute vitesse, et de l’excitation de conduire à de telles vitesses entre les murs. J’ai donc hâte de revenir et d’avoir maintenant un week-end de course complet à mon actif, pas seulement la FP3, les qualifications et la course - ça devrait être une bonne course."

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, espère que les réglages avec moins d’appui que devra utiliser Haas ce week-end sera efficace : "Djeddah présente le défi unique d’un circuit urbain à grande vitesse avec peu de marge d’erreur de conduite."

"Nous utiliserons des réglages de traînée plus faibles que sur les circuits que nous avons visités jusqu’à présent cette année, donc la façon dont nous stabiliserons la voiture et ferons fonctionner les pneus dans une configuration de traînée aussi faible sera essentielle. C’est aussi le premier circuit que nous visitons cette année où Ollie a une expérience de la course en Formule 1."

"Il est difficile de prédire exactement comment la VF-25 se comportera à Djeddah, mais nous en avons tiré le maximum lors des dernières courses. Nous souhaitons poursuivre sur cette lancée et terminer le premier triplé de la saison - qui est très exigeant pour tout le monde, tant sur le circuit que dans nos usines - sur une bonne note."