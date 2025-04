Sainz explique pourquoi les attentes ont été ’trop élevées’ le concernant

Carlos Sainz a tenté d’expliquer pourquoi les attentes ont été si élevées le concernant alors qu’il a admis être encore en phase d’apprentissage avec Williams F1.

Selon le pilote espagnol, ses chronos lors des essais de pré-saison (meilleur temps absolu) ont « rehaussé les attentes » concernant les performances qu’il pourrait produire dès ses débuts dans sa nouvelle équipe.

Mais l’Australie, la Chine et le Japon ont été des courses délicates pour lui. Cela a été un peu mieux à Bahreïn, le circuit qui a justement accueilli les essais et sur lequel il avait déjà pu piloter la FW47 pendant un jour et demi.

"Je m’attendais à ce qu’il me faille un certain temps pour prendre le rythme de la voiture," explique Sainz concernant ses difficultés lors des quatre premières courses de l’année.

"J’ai été tellement rapide lors des essais et à Abu Dhabi que les attentes ont été élevées et tout le monde était enthousiaste quant à ma vitesse avec la Williams."

"Pour être honnête, j’étais confiant lors des essais et des premières séances en Australie, mais dès que j’ai commencé à pousser la voiture à ses limites, je suppose que mes lacunes et mon manque de compréhension de la voiture sont devenus plus évidents en Australie, en Chine notamment, et au Japon."

"Je pense que la situation n’est pas aussi mauvaise que le laissent penser les résultats et le total de points. Je ne pense pas que nous en soyons loin. C’est un phénomène qui arrive à tous ceux qui changent d’équipe."

"Évidemment, plus on a d’expérience et de succès dans sa carrière, plus on s’attend à être performant immédiatement et, d’une certaine manière, c’est une bonne chose qu’on s’attende à ce que je sois rapide dès le départ en Australie. Mais après les essais, j’ai été le premier à lever la main et à dire : ’Je ne serai pas aussi rapide et je dois passer par une longue période d’apprentissage et d’adaptation’."

"Ce n’est pas la situation idéale, car j’aimerais marquer des points, mais en même temps, avec le recul, je pense que je savais que cela allait arriver. S’il me faut trois courses de plus, il me faudra encore trois courses. L’important est d’y arriver et d’atteindre le niveau que je souhaite."

"Chaque jour, je suis plus conscient de mes capacités de pilote, de mes forces et de mes faiblesses, de ce sur quoi je dois travailler davantage, de ce que je peux apporter de mon passé pour rendre l’équipe et moi-même plus rapides."

"Nous avons déjà progressé dans de nombreux domaines où je pensais que l’équipe avait des manques. Nous avons déjà identifié des aspects que je peux améliorer pour mieux m’intégrer dans cette voiture. Il me manque encore des choses, je dois les trouver et les comprendre. D’autres, nous ne les avons tout simplement pas encore."

"2026 sera une grande opportunité pour Williams. 2025 est déjà une grande avancée. 2026 sera sans doute la plus importante. Un nouveau simulateur arrive. L’actuel n’est pas à la hauteur des standards de la F1 moderne."

"Nous pourrons mieux comprendre les choses avant même que les pièces n’atteignent la piste. Grâce à tous ces changements, aux nouveaux recrutements, à la bonne énergie et à l’ambiance qui règnent au sein de l’équipe, je vois le potentiel."

"Et j’apprécie vraiment de travailler avec Alex (Albon). C’est un gars formidable. Mais surtout, il est très rapide et très talentueux. Je pense qu’il pilote à son meilleur niveau et qu’il a fait un pas en avant cette année, dans la bonne direction."

"Il réalise des week-ends très solides. Je suis convaincu que j’atteindrai ce niveau une fois que j’aurai trouvé le rythme."