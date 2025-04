Hadjar fait confiance au ’travail’ de Racing Bulls pour rebondir à Djeddah

Isack Hadjar espère rebondir après un Grand Prix de Bahreïn décevant. Le pilote Racing Bulls apprécie le circuit de Djeddah, et il fait confiance à son équipe pour redresser la barre et atteindre le top 10 en Arabie saoudite.

"J’ai vraiment hâte de courir à Djeddah, de retourner sur un circuit où j’ai couru en Formule 2 et que je connais bien. J’ai été déçu par le résultat du week-end dernier, c’était la première fois que nous avions des problèmes de performance depuis le début de la saison" a indiqué Hadjar.

"Mais je sais que l’équipe a travaillé dur pour trouver ce que nous pouvons faire pour assurer une course plus fluide ce week-end. Nous avons beaucoup appris et je pense que nous pouvons retrouver notre rythme à Djeddah. Je suis impatient de me battre pour la Q3 et les points sur le circuit le plus rapide du calendrier."

Liam Lawson peine à sortir de sa mauvaise spirale, et il espère faire mieux que lors des deux courses précédentes sur une piste qu’il découvrira dans une monoplace de F1 : "J’ai hâte d’être de retour dans la voiture ce week-end pour terminer le triplé. Le circuit saoudien est très rapide et unique en son genre."

"Il faut donc faire preuve d’un engagement et d’une confiance à toute épreuve. C’est un circuit que je n’ai jamais fait en Formule 1 et, à en juger par sa rapidité en F2, je ne peux pas imaginer ce qu’il sera ici."

"Cela a été une bonne chose d’avoir deux week-ends dans la voiture et de vraiment comprendre ce que nous devons faire ; nous devons juste tirer les leçons des dernières courses pour que tout se mette en place et que nous puissions maximiser la performance à Jeddah ce week-end."

Alan Permane, le directeur sportif de l’équipe, détaille les ambitions de celle-ci avant Djeddah : "Après un GP de Bahreïn décevant, nous restons au Moyen-Orient pour le court trajet vers Djeddah et l’un des circuits les plus rapides du calendrier 2025, déterminés à ramener nos voitures vers l’avant du milieu de terrain et à revenir dans les points."

"Le circuit de la corniche de Djeddah comporte 27 virages - le plus grand nombre de tous les circuits de la saison - et son tracé sinueux à grande vitesse exige un engagement total de la part des pilotes."

"Traditionnellement, il s’agit d’une course avec un seul arrêt, mais comme l’événement se déroule pour la première fois en avril, la température ambiante et celle de la piste seront probablement plus élevées, et le fait que Pirelli apporte des pneus plus tendres que les années précédentes donnera aux équipes et aux pilotes beaucoup à réfléchir en matière de stratégie de course."

"Le circuit récompense une voiture dotée d’une bonne stabilité à haute vitesse et de changements de direction rapides. Un niveau de traînée inférieur à celui des quatre courses précédentes sera nécessaire, et nous verrons donc de nouvelles configurations d’ailerons avant et arrière lorsque les voitures entreront en piste pour la première séance d’essais libres vendredi."