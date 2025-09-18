Ocon révèle quelle partie du circuit de Bakou est ’la plus difficile’

Esteban Ocon espère un bon week-end à Bakou, sur un circuit qui ne lui a pas souri récemment mais qui avait réussi à son équipe l’an dernier. En effet, Haas F1 avait inscrit un point et sans une fin de course chaotique, aurait pu en marquer davantage.

"L’équipe a eu un bon résultat ici l’an dernier, ils étaient proches de marquer des points avec les deux voitures. On va donc se battre et construire notre week-end. Comme à Monaco, c’est important ici de construire son week-end tour après tour et on vise un vendredi sans problème" a déclaré Ocon.

"Le plus difficile est le premier virage à gauche de la partie du château. C’est un virage où l’on peut gagner beaucoup de temps en poussant à l’entrée mais c’est très facile de bloquer une roue et aller taper le mur. J’espère que ça ne m’arrivera pas, mais si on pousse la limite là-bas, c’est le risque."

Informé que la FIA avait fait marche arrière sur la pénalité de Carlos Sainz face à Liam Lawson pour l’incident de Zandvoort, Ocon s’est montré surpris, mais il pense que le système fonctionne tel qu’il est actuellement, rappelant au passage que les pilotes ont demandé que les règles soient ce qu’elles sont aujourd’hui.

"Ce n’est pas un sujet simple, on va sur 24 courses... bien sûr je fais toutes les courses et je sais que c’est compliqué. Les journalistes ne font pas toutes les courses, certains le font mais pas tous, et c’est difficile pour tout le monde de suivre. Des équipes échangent d’ingénieurs et de mécaniciens et ont deux équipes pour supporter toute l’année."

"Ce n’est pas simple, l’important est qu’on soit compréhensifs, qu’on comprenne les règles et qu’on sache ce qu’ils attendent de nous. Les règles sont très claires, maintenant si vous êtes devant au point de corde, vous pouvez pousser quelqu’un et il ne pourra pas passer à l’extérieur."

"C’est ce qu’ont discuté les pilotes et on voulait que ça se produise, donc on ne peut pas vraiment se plaindre. L’incident entre Carlos et Liam est malheureux car il montre qu’il y a quelques soucis dans la manière dont c’est écrit, mais c’est écrit comme ça et on doit travailler avec."