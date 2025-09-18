Verstappen apprécie les ’progrès’ de Red Bull mais reste prudent

Max Verstappen n’est pas sûr que Red Bull puisse réitérer sa performance de la dernière course, où il s’était imposé facilement, cette semaine au Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le quadruple champion du monde reconnait qu’il espère confirmer les progrès vus en Italie.

"On verra, je ne sais même pas. Monza était un très bon résultat pour nous, un boost pour tout le monde et je suis heureux d’être ici, on va voir à quel point on peut être compétitifs ici. On a fait des progrès avec la voiture mais on doit voir comment elle se comportera sur un circuit très différent de Monza" a déclaré Verstappen.

"Chaque circuit a des exigences différentes, mais pour nous, l’important est d’avoir une stabilité au niveau des réglages et de ne pas aller à gauche et à droite en matière de set-up."

"C’est un circuit difficile, peu de grip, sale au début, donc la piste évolue beaucoup au fil du week-end. Il y a des virages à 90 degrés et il faut des techniques de pilotage différentes. On verra demain comment ça se passe."

Le Néerlandais a été interrogé sur son entente avec Laurent Mekies, et ce qu’apporte le nouveau directeur de Red Bull : "Jusqu’à présent, c’était très agréable de travailler ensemble."

"Mais en deux mois, il n’y a pas grand-chose à changer immédiatement dans l’équipe. Il est donc important qu’il arrive, fort de son expérience dans de nombreuses équipes différentes, pour bien comprendre le fonctionnement actuel."

"En fin de compte, nous analyserons nos points forts, nos points faibles et nos axes d’amélioration, ce que tout le monde fait. Ce que j’apprécie aussi avec Laurent, ce sont les discussions techniques tout au long du week-end et les réunions constructives à l’usine."

"Tout semble bien fonctionner, mais la voiture est conçue pour cette année. Ce n’est donc pas quelque chose que l’on peut facilement changer, mais l’influence sur l’année prochaine et les années suivantes peut être plus importante, bien sûr."