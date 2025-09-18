Hamilton révèle avoir ’quelques pistes’ pour progresser avec la Ferrari

À la veille des essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan sur le circuit urbain de Bakou, Lewis Hamilton s’est entretenu avec les médias dans l’hospitalité de la Scuderia Ferrari.

Il est revenu pour commencer sur l’expérience de son premier Grand Prix d’Italie, à Monza il y a 15 jours, en rouge.

"Piloter devant les tifosi donne beaucoup d’énergie, c’était un week-end spécial que je n’oublierai pas. Pour ce week-end, c’est une voiture très différente de ce que j’ai piloté ici et j’ai hâte de voir ce que je pourrai en tirer."

"Cette Ferrari est très différente, elle a plus de grip mécanique que beaucoup de F1 que j’ai pilotées, donc j’espère que ce sera bien, c’est ce qui fait sa force sur les circuits urbains."

"Je suis donc curieux de découvrir ce que cela fait de piloter la SF-25 ici pour la première fois. Je suis impatient de voir quelles sensations elle me procurera dès la première séance."

Hamilton a enchainé en donnant son avis sur le virage 8, situé dans la vieille ville, où la piste se rétrécit à moins de sept mètres, ne laissant de la place qu’à une seule voiture.

"C’est vraiment difficile, car c’est très étroit et il n’y a aucune marge d’erreur. Mais en fait, ce n’est pas très différent de Monaco ou d’autres circuits urbains. C’est un vrai défi, c’est probablement l’un de mes virages les moins aimés. Ce n’est pas particulièrement excitant. On ne peut que suivre, on ne peut pas doubler. Du coup, c’est plutôt sympa de voir le château à basse vitesse, mais c’est tout."

"A voir si ce sera plus agréable cette année avec le grip de la Ferrari. L’essentiel sera de trouver le bon rythme dès la première séance d’essais libres demain."

Évoquant ses objectifs pour le week-end, Hamilton a ajouté : "Ce serait formidable de se battre pour le podium. J’aimerais avoir ce premier podium avec l’équipe à un moment, Charles en a déjà cinq. Mais je suis optimiste avant ce week-end, j’ai trouvé des choses et je dois commencer à les extraire. J’aimerais que ça commence ce week-end."

"Nous avons progressé avec la voiture au cours des dernières courses, et je suis assez optimiste pour Bakou. Nous nous améliorons constamment, et plus je passe de temps avec l’équipe, plus je me rapproche du feeling que je souhaite avoir avec la voiture."

Son équipier, Charles Leclerc, admet viser la victoire dimanche, le Monégasque ayant réalisé 4 pole positions consécutives sur ce circuit et a terminé 2e l’an dernier. Hamilton est lui réaliste.

"Une victoire est un peu improbable, vu que j’ai été 6e, 7e et 8e pendant la majeure partie de la saison. Comme je l’ai dit, j’aimerais bien décrocher un podium ici ou plus tard, avant la fin de la saison."

"J’aborde le week-end avec optimisme. J’ai le sentiment d’avoir trouvé quelques pistes de réglages et je dois maintenant travailler à les exploiter. J’espère vraiment que ce week-end marquera le début de ce processus."

Ferrari suscitait de grands espoirs avant le début de cette saison, après avoir été battue de justesse par McLaren au championnat constructeurs en 2024. Cependant, la Scuderia s’est éloignée de McLaren en 2025 mais espère tirer parti des nouvelles réglementations techniques de 2026 qui bouleverseront très certainement la hiérarchie.

Hamilton se réjouit de voir disparaître les règles actuelles sur l’effet de sol, qui lui ont causé beaucoup de difficultés chez Mercedes et Ferrari mais il ne pense pas avoir besoin d’élan pour aborder la saison prochaine.

"Personnellement, je ne pense pas que ces dernières courses aient vraiment une incidence sur l’année prochaine."

"Bien sûr, l’objectif est de progresser et de continuer à travailler. Mais plus j’acquiers d’expérience avec l’équipe, plus je grandis avec elle, et cette expérience portera toujours ses fruits à l’avenir. Ce que nous apprenons, les leçons que nous tirons, tout cela nous aidera certainement pour 2026."