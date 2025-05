Ocon reste ’concentré’ sur l’aspect sportif pour la course à domicile de Haas F1

Esteban Ocon apprécie le Grand Prix de Miami, et il arborera d’ailleurs un casque spécial ce week-end. Mais surtout, le pilote Haas F1 participe pour la première fois à une course aux Etats-Unis en faisant partie d’une équipe américaine, et il reconnait que c’est un sentiment particulier.

"C’est génial de vivre ça, c’est un bel ajout au calendrier. Si vous nous aviez dit il y a quelques années qu’on courrait à Miami, on aurait été très excités, et nous y voici, à venir chaque année" a déclaré Ocon.

"C’est la première course à domicile de l’équipe. C’est bien, on a commencé la semaine en voyant certains de nos partenaires, mais on reste concentrés sur le fait de courir, on est là pour ça, et j’ai hâte de prendre le volant" poursuit le Français, qui sait qu’être immédiatement dans le bain sera crucial pour tout le week-end.

"C’est important d’être immédiatement prêt et dans le rythme car on a peu de temps pour améliorer la voiture, une seule séance. Ces week-ends de Sprint sont difficiles, on le sait, mais c’est bien d’avoir eu une semaine pour mieux comprendre le triplé de courses qu’on a eu, et pouvoir comprendre les sujets importants."

Oliver Bearman sait qu’il aura beaucoup à faire ce week-end, puisqu’il découvre le circuit et devra préparer un week-end de Sprint. Néanmoins, le jeune Britannique est satisfait de sa saison jusqu’ici et cela le met en confiance.

"C’est ma première fois ici pour la course, c’est un paddock intéressant et j’ai hâte de courir ici" a déclaré Bearman. "C’est un Sprint, c’est encore un nouveau circuit pour moi, mais ça s’était bien passé en Chine. Il semble qu’on soit capables d’être rapidement dans le rythme lors des week-ends de Sprint."

"Je suis impatient de piloter ici, le triplé de courses s’est bien passé pour nous globalement, le week-end a été un peu plus inégal en Arabie saoudite mais on a beaucoup appris sur la voiture, donc on verra ce qu’on peut faire ce week-end."