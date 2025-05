Hadjar est ’concentré’ avant Miami, Lawson est sûr de se sentir ’à l’aise’

Isack Hadjar est heureux d’être à Miami pour la première fois de sa carrière, mais le pilote Racing Bulls admet qu’il s’attend à un week-end difficile. Il est en effet malade, et il pense que le Grand Prix en Floride va être particulièrement éprouvant.

"Je vais être un peu fatigué dimanche, et je suis un peu malade donc ça n’aide pas. Avec l’adrénaline ça va aller, mais lundi je vais rester au lit un moment ! Il faut rester concentré et j’essaie de séparer les deux, activités avec les médias et pilotage" a déclaré Hadjar, qui ne sait pas si le tracé avec des virages lents favorisera sa VCARB 02.

"Je ne sais pas, le Japon était très rapide, Djeddah était très rapide, et nous n’étions pas très bons en qualifs. Il y a trop d’éléments que nous ne pouvons pas contrôler et c’est très serré dans le peloton. Mais c’est le type de circuit où un pilote peut faire la différence dans les virages lents et tirer le maximum de la voiture, ce sera une grosse bataille."

Le Français est heureux de voir le travail accompli par son équipe pour faire une belle livrée spéciale : "Je l’aime beaucoup, on va sortir du lot dans le paddock, je pense qu’on a réussi la livrée spéciale plus que les autres équipes et je l’aime beaucoup."

Liam Lawson va lui aussi découvrir l’Autodrome International de Miami ce week-end : "C’est bien d’être ici, il y a une bonne ambiance. Je suis venu ici comme réserviste et je suis là comme titulaire. Le circuit semble cool, le week-end est excitant pour nous avec le lancement de la livrée, et le Sprint est un défi, mais aussi une vraie opportunité."

Le Néo-Zélandais ne s’inquiète pas du temps qu’il lui faudra pour se mettre dans le bain : "Je pense que ça va assez vite. Depuis Bahreïn, je me sens à l’aise dans la voiture. Il y a beaucoup de variables en F1 et les assembler est parfois difficile, mais j’espère que nous allons montrer que c’est le cas ce week-end."