Norris ne veut pas perdre de temps à étudier ce que fait Piastri avec la MCL39

Lando Norris affirme ne pas perdre son temps à essayer de déterminer où son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri, détient un avantage.

Sur les cinq courses de 2025 jusqu’à présent, Piastri compte trois victoires contre une pour Norris, ce dernier ayant commis deux erreurs en qualifications à Bahreïn, où il s’est qualifié sixième, et en Arabie Saoudite, dixième sur la grille après un accident en qualifications en Q3.

Norris a particulièrement parlé de ses échecs de manière ouverte, ce qui lui a valu quelques commentaires sur sa faiblesse mentale ces derniers jours.

À propos de la situation, Norris a estimé que Piastri était "plus naturellement capable" de s’adapter à la MCL39.

"Je pense qu’il y a certaines choses qui m’empêchent de ressentir ce dont j’ai besoin, et c’est ce qui me permet de piloter à mon niveau, de décrocher les pole positions et de piloter au plus haut niveau."

"On parle de petits détails, comme le fait qu’il ne soit pas possible de piloter juste à l’instinct, c’est juste que lorsque l’on parle de qualifications, avec des écarts de quelques centièmes ou millièmes de seconde, c’est de ça que je me plains, rien de plus."

"Je pense simplement qu’Oscar est peut-être plus naturellement capable de s’adapter, et c’est le rôle d’un pilote de s’adapter à la voiture qu’on lui donne, mais il y a des compromis, et l’équipe est là pour vous aider à en tirer le meilleur parti."

"Mais il est clair qu’il y a eu des changements, et je ne me demande pas si Oscar s’adapte simplement mieux, ce n’est pas à moi de chercher à comprendre ou de perdre mon temps là-dessus. Je dois chercher ce qui marche pour moi."

"Évidemment, cela m’a un peu plus affecté, et je ne suis pas capable d’atteindre le niveau que j’avais à la fin de la saison dernière, qui était mon meilleur niveau."

Le Britannique ne craint pas du tout de perdre peu à peu sa chance pour le titre.

"Pas du tout inquiet. Oscar fait du bon travail et il le mérite, rien de plus. Je ne crois pas trop à la dynamique. J’ai clairement commis des erreurs et je ne suis pas au niveau que je devrais atteindre, mais je pense pouvoir y parvenir rapidement."

"Il n’y a aucune raison de s’inquiéter. C’est la sixième manche sur 24. Je ne peux pas le dire éternellement. Je sais que je dois me dépêcher, mais j’essaie de progresser et la vitesse est là, le rythme de course est là. Il ne me reste qu’un point à améliorer. C’est difficile, mais je suis confiant d’y parvenir."