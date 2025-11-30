Ocon pénalisé, Bearman malchanceux : Haas F1 manque le coche à Losail

Haas F1 quitte Losail avec un goût amer. Alors que l’écurie voyait se profiler une belle opportunité dans un Grand Prix du Qatar marqué par les incidents et les contraintes pneumatiques, Esteban Ocon n’a pu faire mieux que 15e, plombé par une double pénalité, tandis qu’Oliver Bearman a été contraint à l’abandon en fin de course après un problème lors d’un arrêt au stand.

Parti 16e en pneus médiums, Esteban Ocon avait pourtant bien entamé sa course en gagnant une position dès le premier tour. Mais tout s’est effondré lorsque la FIA l’a sanctionné pour un faux départ, une décision que le Français peine encore à comprendre.

"Je n’ai pas vraiment de mots pour cette pénalité, je ne sais pas d’où elle sort. J’ai fait plus de 100 départs et j’ai toujours la même procédure. Ça a tué toute notre course, et ensuite on a dû servir une double pénalité, puis se retrouver sur le mauvais pneu… C’était vraiment la fin de notre course," a regretté Ocon, très frustré.

Après un premier arrêt sous régime de voiture de sécurité au 8e tour, consécutif au crash entre Pierre Gasly et Nico Hülkenberg, Ocon a respecté sans flexibilité la règle imposée par Pirelli limitant chaque relais à 25 tours. Reparti 17e, il a tout de même fini par remonter en 15e position.

"La prochaine course à Abu Dhabi sera importante. L’an dernier, l’équipe avait beaucoup de rythme, donc on verra ce que ça donnera."

Pour Oliver Bearman, la déception est encore plus cruelle. Le Britannique avait pris un excellent départ depuis la 13e place, se retrouvant même dans le top 10 après l’accident du premier tour.

Arrêté sous la voiture de sécurité au 7e tour, Bearman semblait solidement installé dans les points jusqu’à ce qu’un problème à l’arrière gauche lors de son deuxième arrêt au 32e tour ne ruine totalement sa course. Une pénalité pour "unsafe release" plus tard, et l’espoir s’envolait définitivement.

"C’est dommage, car on tenait un bon résultat, avec un peu de réussite grâce à l’incident devant nous. Mais on avait le rythme pour être là, on se battait dans le top 10," a expliqué Bearman.

"On a perdu des points face à nos concurrents, c’est dommage, mais il reste une course pour faire de notre mieux et tout récupérer. Même si la voiture était difficile à piloter, on était en position de marquer. J’ai hâte de me remettre dedans et de terminer la saison sur une bonne note."

Le directeur de l’équipe Ayao Komatsu n’a pas caché sa déception, mais a tenu à soutenir ses troupes à l’approche de la finale à Abu Dhabi.

"Ça a été une journée extrêmement difficile. On avait un bon potentiel, la voiture était rapide, et les deux pilotes étaient beaucoup plus à l’aise."

Concernant la pénalité d’Ocon, Komatsu reconnaît "qu’il y a eu un tout petit mouvement de la voiture sur la grille, il faut qu’on comprenne mieux ce qu’il s’est passé."

Mais le Japonais pointe surtout les erreurs aux stands, particulièrement coûteuses pour Bearman.

"On a commis de grosses erreurs sur les arrêts au stand. On n’en est pas fiers, mais avec 24 courses dans l’année et autant de pit stops, ça peut arriver. L’important est de rester soudés et de se soutenir."

"Il reste une course, très importante, et c’est une bonne chose : on va se relever et offrir notre meilleure performance du vendredi à la course. On est déterminés à finir la saison en beauté."

Haas conserve malgré tout la 8e place du championnat constructeurs avec 73 points, une position toujours menacée par Sauber à 68 points, mais aussi à portée de tir de la 7e place d’Aston Martin à 80 points, ce qui rendra Abu Dhabi décisif. Racing Bulls, 6e à 92 points semble s’être donné une marge assez confortable.