’Le podium était si proche’ : Antonelli est frustré de sa cinquième place

Mercedes F1 espérait un podium au Qatar mais la course a été compliquée par un mauvais départ pour George Russell et une stratégie au stand qui a coûté cher à ses pilotes. Presque toute la grille s’est arrêtée en même temps et ils ont perdu du temps à laisser passer d’autres pilotes, en plus de s’arrêter consécutivement.

Andrea Kimi Antonelli a terminé cinquième alors qu’il espérait initialement terminer devant Carlos Sainz, ce qui aurait été une place sur le podium avec l’erreur des McLaren.

"Une course plutôt frustrante, on a été malchanceux au stand, on a dû attendre longtemps dans le box et on a perdu des places. C’était dommage, et après ça, la course a été compromise car j’étais dans l’air sale derrière Carlos. J’étais proche et ça m’a perturbé" raconte Antonelli.

L’Italien a commis une erreur en fin de course, qui a permis à Lando Norris de lui prendre la quatrième place. Une faute que Red Bull, et notamment Helmut Marko, essaie honteusement de faire passer pour une décision volontaire d’offrir deux points à Norris.

Les images sont pourtant sans équivoque, et le principal intéressé confirme les raisons de son erreur : "Et à deux tours de l’arrivée, je suis rentré un peu vite dans le virage 9, j’ai perdu l’arrière et je suis sorti au large. C’était une erreur et je vais passer à autre chose."

Il conclut par une analyse de sa course : "Ca allait. Sur ce genre de circuit je dois travailler un peu plus, surtout avec mon style de pilotage, mais on a fait de bons progrès sur le week-end. J’ai pris un bon départ, j’avais un bon rythme sur le premier relais et c’est dommage de terminer cinquième quand le podium était si proche."

George Russell a tout perdu au départ et n’a jamais pu remonter, mais il sauve quand même une sixième place : "J’ai malheureusement perdu plusieurs places dans le premier tour, ce qui a compromis ma course. L’intérieur de la piste, d’où je prenais le départ, offre moins d’adhérence, ce qui m’a pénalisé dans les premiers virages."

"J’ai été pris au dépourvu dans le deuxième virage, où j’ai perdu l’arrière, puis j’ai perdu une autre place lors de notre premier arrêt, car nous avons dû attendre que la voie rapide se libère. Nous avons riposté là où nous le pouvions, mais nous avons vu samedi à quel point il est difficile de dépasser ici."

"Nous avons dû faire preuve de patience et, même si la sixième place n’est pas le résultat que nous espérions aujourd’hui, nous avons ajouté quelques points supplémentaires à notre total dans la lutte pour la deuxième place du championnat des constructeurs."

"Nous sommes bien placés pour décrocher cette deuxième place le week-end prochain à Abu Dhabi. Il n’y a plus que Red Bull et nous, donc j’espère que nous y arriverons. Mais nous n’allons pas nous contenter de jouer la sécurité. Nous voulons terminer la saison, et cette époque dans notre sport, en beauté, donc nous viserons le podium."