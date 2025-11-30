Lawson a été ralenti par le trafic, Hadjar déplore ’une voiture en plastique’

Racing Bulls a marqué deux points grâce à Liam Lawson, neuvième du Grand Prix du Qatar. L’équipe italienne allait en marquer davantage avant qu’Isack Hadjar ne joue de malchance en fin de course, alors qu’il occupait la sixième place.

Lawson se félicite de ce résultat même s’il regrette une course difficile, marquée par le rythme lent de Fernando Alonso devant lui, qui a retenu un train de voitures.

"C’est positif de repartir avec des points après notre départ moyen. Nous avions un très bon rythme en piste dégagée, mais nous avons ensuite passé la majeure partie de la course dans le trafic" déplore le Néo-Zélandais.

"C’est dommage de ne pas avoir les deux voitures dans les points aujourd’hui après les dégâts subis par Isack en fin de course. Cependant, j’ai hâte de terminer la saison à Abu Dhabi, où nous nous battrons pour notre place au championnat des constructeurs."

Hadjar était en route pour la sixième place quand une dérive de sa voiture a cassé, entraînant une crevaison qui l’a poussé à abandonner dans les dernières boucles de la course.

"La voiture a cassé à l’avant, c’est passé sous le plancher, ça a tout explosé. Une voiture en plastique, en fait" a-t-il lancé à Canal+, avant d’analyser plus tard la fin de sa course. "À dix tours de l’arrivée, j’ai commencé à remarquer de fortes vibrations au niveau de l’aileron avant gauche."

"J’ai donc fait de mon mieux pour éviter les vibreurs. Malheureusement, un élément de la roue a cédé, provoquant une crevaison et endommageant la voiture, ce qui m’a contraint à l’abandon. C’est dommage, car nous avons perdu de précieux points aujourd’hui."

"Au départ, je n’ai pas été bon sur la procédure en plus de ne pas être sur le bon côté. Je n’ai pas pris un bon départ, mais c’était une bonne course, le rythme était très bon, donc c’est dommage."

"Une sixième place aurait été une belle récompense pour nous, après nous être battus pour la sixième place pendant toute la course. Nous retenons les points positifs de ce week-end au Qatar, où nous avons affiché une bonne vitesse, et nous les mettrons à profit la semaine prochaine à Abu Dhabi pour la dernière course de la saison."

Alan Permane, le directeur de l’équipe, s’est excusé auprès du pilote français pour la casse subie et les huit points perdus au championnat. Il s’étonne d’une telle avarie sur la monoplace du Français.

"Tout d’abord, nous présentons nos excuses à Isack pour le souci sur sa voiture. Le déflecteur de roue avant s’est cassé, probablement à cause des vibreurs importants présents sur cette portion de piste. Ce n’est pas normal, et nous allons enquêter sur les causes de cet incident" note Permane.

"Jusque-là, la course était incroyablement intense ; nous étions en lice pour la 6e place et nous menions bien. Liam a lui aussi réalisé une très belle course, passant de la 12e à la 9e place, terminant dans les points et affichant un excellent rythme tout au long de la course."

Racing Bulls a 12 points d’avance sur Aston Martin et pense pouvoir sceller la sixième place à Abu Dhabi, ce qui égalerait le record de l’équipe datant de 2021 : "Nous nous rendons à Abu Dhabi avec encore du travail à accomplir, mais je suis convaincu que nous serons performants et que nous pourrons terminer la saison en beauté."