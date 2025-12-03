Norris et Piastri vont ’tout donner’, McLaren F1 veut ’réagir’

Lando Norris arrive en leader avec 12 points d’avance sur Max Verstappen et 16 sur Oscar Piastri pour la dernière course du championnat du monde 2025 de Formule 1. Le pilote McLaren F1 pourrait donc remporter son titre, dès lors qu’il finirait troisième de la course ou mieux.

Les scénarios pour l’attribution du titre sont nombreux et complexes, mais le Britannique est évidemment le mieux placé, à condition que son équipe ne refasse pas de bourde comme lors des deux dernières courses, avec une disqualification et une stratégie sabrordée.

"C’est la dernière course, à Abu Dhabi. Je suis impatient. L’année dernière, nous visions le championnat des constructeurs, et cette année, nous arrivons en tant que champions, avec un autre championnat important à remporter" note un Norris visiblement détendu.

"C’est incroyable de voir tout ce que nous avons accompli. Ça a été une saison incroyable. Nous avons une voiture incroyable. Je suis fier de tous les membres de l’équipe. Merci à tous nos fans. Il nous reste une course, et nous allons tout donner."

Oscar Piastri a quant à lui un seul objectif : "Le Qatar a été l’un de mes meilleurs week-ends en F1. L’objectif pour Abu Dhabi est de réitérer cette performance et de faire tout mon possible pour remporter la course. Je vais tout donner et m’assurer de ne laisser aucun point sur la table lors de cette dernière course."

Pato O’Ward remplacera d’ailleurs Piastri lors des EL1, McLaren n’ayant pas encore attribué ses quatre séances libres à des jeunes pilotes. Norris a déjà été remplacé deux fois, mais pas Piastri, qui arrivera donc en EL2.

"Une semaine très importante nous attend en tant qu’équipe. Je ferai de mon mieux pour nous aider à prendre le meilleur départ possible ce week-end. Je suis impatient de voir le résultat le jour de la course et je soutiendrai Lando et Oscar tout au long de leur parcours pour entrer dans l’histoire" a déclaré O’Ward.

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, explique que les deux derniers revers en date n’ont pas entamé la confiance, la motivation ou la capacité de l’équipe à réussir ses courses, et il compte le prouver.

"McLaren arrive à la dernière course de la saison après avoir remporté le titre des constructeurs avec six courses d’avance, tandis que Lando et Oscar sont en lice pour remporter le championnat des pilotes. Si quelqu’un nous avait dit il y a dix mois que nous serions dans cette position, nous aurions signé immédiatement !" rappelle Stella.

"Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à présent et d’être les protagonistes de ce qui sera une page importante dans l’histoire de la Formule 1. Les deux dernières courses ne se sont certainement pas déroulées comme nous le souhaitions, pour des raisons très différentes."

"Après chaque revers, nous avons toujours montré que nous savions réagir, en tirant les leçons de nos erreurs et en travaillant comme une équipe unie et soudée. Il en sera de même à Abu Dhabi, sur le circuit où, il y a 12 mois, nous avons replacé l’équipe au sommet."

"Nous ferons tout notre possible pour mettre nos pilotes dans les meilleures conditions pour remporter le titre, en continuant à suivre notre approche de la course, dans le but de ramener à McLaren un double championnat du monde qui lui échappe depuis 27 ans."