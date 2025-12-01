Trois pilotes pour le titre F1 de 2025 : tous les scénarios pour le final à Abu Dhabi

Le Grand Prix d’Abu Dhabi de cette saison 2025 s’annonce comme un moment charnière de l’histoire récente de la Formule 1. Pour la première fois depuis 2010, trois pilotes arriveront à la finale avec une chance réelle d’être sacrés champion du monde : Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri.

Après le Grand Prix du Qatar, Norris possède 12 points d’avance sur Verstappen et 16 sur Piastri.

Tous trois comptent sept victoires cette saison, un équilibre parfait qui prépare le terrain pour une conclusion imprévisible. Norris aborde cette dernière manche en tant que grand favori, mais les scénarios permettant à Verstappen ou Piastri de renverser la situation sont loin d’être farfelus.

Un tiebreak à l’avantage de Norris

En cas d’égalité au championnat, les règles sont claires : les deuxième places en Grand Prix sont prises en compte (les résultats sprint ne comptent pas). Et à ce jeu, Norris part avec un avantage décisif avec 8 deuxièmes places contre 5 pour Verstappen et 4 pour Piastri.

Résultat : aucun scénario ne permet à Verstappen ou Piastri de finir à égalité avec Norris s’ils gagnent la course, mais si aucun des trois ne s’impose, l’égalité tourne automatiquement à l’avantage du Britannique.

Les scénarios du titre F1 2025 par pilote :

Lando Norris champion si :

Il gagne

Il termine 2e

Il termine 3e

Il termine 4e, si Verstappen ne gagne pas

Il termine 5e, si Verstappen ne gagne pas

Il termine 6e, si Verstappen ne gagne pas et Piastri ne gagne pas

Il termine 7e, si Verstappen ne gagne pas et Piastri ne gagne pas

Il termine 8e, si Verstappen termine 3e ou moins bien et Piastri ne gagne pas

Il termine 9e, si Verstappen termine 4e ou moins bien et Piastri ne gagne pas

Il termine 10e, si Verstappen termine 4e ou moins bien et Piastri 3e ou moins

Il ne marque pas, si Verstappen termine 4e ou moins bien et Piastri 3e ou moins

Le Britannique peut donc se permettre un dimanche médiocre… tant que ses adversaires ne brillent pas.

Max Verstappen champion si :

Il gagne, et Norris termine 4e ou moins bien

Il termine 2e, Norris 8e ou moins bien, Piastri ne gagne pas

Il termine 3e, Norris 9e ou moins bien, Piastri ne gagne pas

Le Néerlandais doit impérativement viser le podium pour espérer un cinquième titre et compter évidemment sur des résultats très décevants pour Norris et/ou Piastri.

Oscar Piastri champion si :

Il gagne, et Norris termine 6e ou moins bien

Il termine 2e, et Norris 10e ou moins bien et Verstappen 4e ou moins bien

Le scénario pour un titre de l’Australien est plus étroit, mais loin d’être impossible !