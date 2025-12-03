Hadjar se dit prêt pour ’le défi Verstappen’ et vise une première victoire en 2026

Isack Hadjar affirme que sa promotion chez Red Bull pour 2026 n’est pas un "soulagement", mais la confirmation qu’il a réalisé exactement la saison dont il avait besoin.

Le rookie français de 21 ans a déclaré à L’Équipe qu’il n’avait jamais considéré l’annonce - finalement faite par Red Bull mardi comme prévu - comme une libération d’une quelconque charge mentale.

"Ce n’est pas un soulagement. Je suis heureux de la décision qui a été prise," a-t-il déclaré.

"Je pense avoir réalisé une très bonne saison et, compte tenu des circonstances, c’était la décision la plus sensée. Je suis très heureux que Red Bull m’ait choisi après un an."

Hadjar a déclaré qu’il avait commencé à croire qu’il méritait ce siège dès ses premiers bons résultats.

"Honnêtement, je pense que c’est pendant cette période que j’étais vraiment confiant et très à l’aise avec la voiture et au sein de l’équipe. Et quand je terminais régulièrement dans le top 10. Je faisais du bon travail et je me suis dit : pourquoi pas ?"

Il a admis que son podium à Zandvoort avait été particulièrement décisif.

"Cela m’a certainement beaucoup aidé. Avec cette troisième place, j’ai pu montrer que j’étais fort, même sous pression. J’ai mérité ce podium presque entièrement grâce à mon mérite."

Cependant, la saison de débutant de Hadjar a commencé par un abandon lors du tour de formation à Melbourne, mais il a déclaré que sa réaction était plus importante que l’erreur.

"La seule chose que j’avais en tête était de remonter dans la voiture et de montrer qu’il s’agissait d’une simple erreur. Je suis fort mentalement, je rebondis facilement, et c’est ce que j’ai fait."

Selon lui, cette résilience explique en partie pourquoi Red Bull lui fait confiance aux côtés de Verstappen.

"Je devrai être performant partout, tous les jours, chaque fois que je monterai dans la voiture. Et cela vaut pratiquement partout, pas seulement chez Red Bull."

Il a appris sa promotion pour 2026 "la semaine dernière" et est surtout soulagé que les spéculations incessantes aient pris fin.

"On en parlait chaque week-end. Je finissais par répéter les mêmes choses que je vous avais dites la semaine précédente."

Certains continuent de penser que le passage chez Red Bull est prématuré après une seule saison. Hadjar a écarté cette inquiétude.

"S’ils ont choisi de me prendre, c’est parce qu’ils ne pensent pas que ce soit trop tôt. Je ne suis plus du tout le même pilote qu’il y a douze mois. S’ils ont pris cette décision, c’est parce qu’ils pensent que je suis suffisamment prêt."

Quant à sa collaboration à venir avec Verstappen, son enthousiasme est indéniable.

"C’est incroyablement excitant. Je me dis qu’à 21 ans, avoir la chance d’être aux côtés du meilleur pilote du monde, c’est ce que j’ai toujours voulu dans ma carrière. C’est un peu effrayant, mais c’est incroyablement excitant."

Il insiste également sur le fait qu’il abordera ce défi avec humilité.

"Tout d’abord, je dois l’accepter. Je ne vais pas là-bas en pensant que je vais l’écraser, car ce n’est pas possible. Je dois simplement apprendre et accepter que mon niveau n’est pas encore celui de Max. Puis, petit à petit, je me rapprocherai. Il n’y a vraiment aucun piège si je suis intelligent."

Le défi mental, admet-il, sera le plus difficile.

"Tout au long de ma carrière, j’ai toujours eu une longueur d’avance sur mes coéquipiers. Il y a de fortes chances que j’aie du mal à accepter le fait qu’il soit plus rapide. C’est là que je devrai rester calme."

Hadjar a évité de demander conseil à son ami et compatriote Pierre Gasly, un pilote qui, comme beaucoup avant et après lui, n’a pas survécu aux côtés de Verstappen.

"Honnêtement, je ne lui en ai jamais parlé parce que c’est un sujet compliqué. Mais s’il veut m’en parler, j’en serai très heureux."

Et bien qu’il ait idolâtré Lewis Hamilton dans son enfance, il affirme que l’histoire de rivalité avec Verstappen ne changera pas ses motivations.

"Je veux battre tout le monde. Ce n’est pas parce qu’il a été le rival de Lewis pendant des années que cela me rendra plus heureux."

Alors que sa première saison chez Red Bull approche à grands pas, Hadjar voit déjà les choses en grand, sous réserve que la RB22 à moteur Red Bull Ford soit au rendez-vous.

"Si la voiture le permet, ce serait génial de remporter un Grand Prix, n’est-ce pas ? Je me vois tout à fait y arriver l’année prochaine. Ce serait vraiment cool."