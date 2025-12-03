Wolff prévient Mercedes F1, la 2e place est ’loin d’être garantie’

Mercedes F1 devrait s’assurer la deuxième place du championnat des constructeurs ce dimanche à Abu Dhabi, à l’occasion de la dernière course de la saison 2025 de Formule 1. Mais Toto Wolff, le directeur de l’équipe, préfère rester prudent.

L’équipe compte 33 points d’avance sur Red Bull avec 43 à distribuer, et Ferrari est hors course pour cette place, mais l’Autrichien ne veut surtout pas laisser les choses au hasard, alors que tous les regards se tourneront vers la lutte pour le titre pilotes.

"Il ne reste plus qu’une course. Après un week-end difficile au Qatar, la deuxième place au classement des constructeurs est toujours à notre portée. C’est une position solide, mais loin d’être garantie, nous devons donc réaliser une excellente performance pour terminer le travail" avertit Wolff.

"La lutte pour le championnat des pilotes sera au centre de l’attention, mais ce n’est pas notre préoccupation. Nous nous concentrons entièrement sur la deuxième place et sur la fin de la saison sur une note positive."

Wolff a aussi salué la fin d’une ère pour les moteurs en Formule 1, car une nouvelle génération de blocs hybrides arrive, et avec eux, la fin de celle qui a permis à Mercedes de triompher de nombreuses fois.

"Abu Dhabi ne marque pas seulement la dernière course de l’année, elle clôt également un chapitre important de l’histoire de la F1. Nous disons au revoir à la génération actuelle de moteurs qui ont défini ce sport depuis 2014."

"Cette époque a été marquée par un succès remarquable pour Mercedes, la marque à l’étoile à trois branches ayant remporté 10 des 12 derniers titres constructeurs, dont huit avec notre équipe d’usine."

"Alors que nous nous préparons pour la prochaine ère, nous voulons ajouter à nos 140 victoires et 385 podiums remportés jusqu’à présent avec Mercedes. L’objectif est clair : terminer en beauté et poursuivre sur notre lancée jusqu’en 2026."