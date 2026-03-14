Norris balaie les soupçons d’Hamilton sur un ’party mode’ chez Mercedes

Lando Norris a balayé les propos de Lewis Hamilton selon lesquels Mercedes aurait recommencé à utiliser un "party mode" sur ses unités de puissance lors du week-end du Grand Prix de Chine de Formule 1.

L’idée a émergé après la course sprint disputée samedi sur le tracé de Shanghai. Hamilton s’y est montré capable de rivaliser avec les Mercedes de Kimi Antonelli et George Russell, se battant même pour la tête avant de finalement la céder à Russell.

Le Britannique a ensuite suggéré que les performances impressionnantes de Mercedes en qualifications sprint pouvaient s’expliquer par le retour du fameux "party mode", ce mode moteur autrefois utilisé pour maximiser la puissance sur un tour lancé. Et le pilote Ferrari en a remis une couche lors de la conférence de presse du jour après les qualifications.

Interrogé sur cette hypothèse, Norris – qui pilote la MCL40 motorisée par Mercedes chez McLaren – a fermement rejeté l’insinuation.

"Nous, nous n’avons pas ça, donc peut-être qu’il est resté habitué à l’époque où ils l’avaient," a-t-il expliqué aux médias.

"Je ne pense pas que Mercedes l’utilise. Nous devons avoir les mêmes choses qu’eux, les mêmes outils, les règles les y obligent. Parfois, quand on est un peu en retrait, on peut se mettre certaines choses en tête."

Malgré tout, Norris estime que McLaren possède un atout important face à Ferrari, même s’il s’élancera derrière les monoplaces rouges de Hamilton et de Charles Leclerc lors du Grand Prix dominical.

"Je ne dirais pas que Ferrari a un avantage énorme. Ils ont été plus rapides lors du Sprint et encore maintenant, mais nous avons une meilleure unité de puissance que Ferrari, et c’est notre avantage : nous avons plus de vitesse de pointe."

Mais cet avantage n’est pas suffisant pour combler l’ensemble des écarts de performance.

"La Ferrari reste une voiture qui passe certains virages plus vite qu’une Mercedes. Donc rester avec eux dans les virages et essayer de les attaquer dans les lignes droites est difficile. Entre Mercedes et Ferrari, chacun est fort dans des domaines différents : ils ont une meilleure gestion des pneus et plus d’adhérence, ce qui rend plus facile le fait de préserver les gommes."

Le pilote britannique explique ainsi que McLaren doit compenser ailleurs pour rester dans le match.

"Cela dit, nous devons attaquer comme des fous dans les virages pour rester au contact et ensuite revenir dans les lignes droites. Ce n’est pas toujours la situation idéale en course, mais nous ne sommes certainement pas hors du coup pour nous battre avec eux. Ce sera simplement difficile."

Norris a également souligné les progrès réalisés par Mercedes au fil des qualifications.

"Partout, nous avons vu que Mercedes s’est améliorée dans les virages tout au long des qualifications. Ils avaient un bon déploiement d’énergie et ils maîtrisent tout ce qu’ils doivent maîtriser. Ils font simplement du très bon travail, c’est aussi simple que ça."