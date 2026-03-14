McLaren F1 clarifie son discours sur les avantages ’moteur’ de Mercedes

Andrea Stella, le patron de l’écurie McLaren F1, a tenu à clarifier ses propos concernant l’avantage dont disposerait Mercedes avec son nouveau moteur en Formule 1. L’Italien insiste : son équipe ne se plaint pas d’un quelconque avantage de l’écurie d’usine, mais cherche simplement à accélérer son apprentissage pour exploiter au mieux l’unité de puissance développée par Mercedes High Performance Powertrains.

Après les qualifications du Grand Prix d’Australie, McLaren avait constaté en analysant les données que Mercedes utilisait certaines stratégies de gestion de l’énergie que l’équipe cliente ne maîtrisait pas encore totalement. Un constat que Stella estime logique, en particulier au début d’une nouvelle ère technique.

"Tout d’abord, je voudrais clarifier que lorsque j’ai parlé d’exploitation de l’unité de puissance, je faisais référence à HPP dans le sens où nous devons travailler avec eux," a expliqué Stella aux médias à Shanghai.

"Je ne pense pas avoir utilisé le moindre mot évoquant une insatisfaction, même indirectement. C’est une unité de puissance très complexe. Quand vous êtes une équipe cliente, vous devez en quelque sorte apprendre. Et c’est tout à fait naturel."

Selon lui, la difficulté provient justement du niveau de sophistication du moteur actuel.

"Lorsque le produit que vous recevez est relativement simple à comprendre et à exploiter, l’écart n’est pas très important. Mais dans ce cas, c’est tellement complexe à cause de sensibilités très particulières... Je ne me souviens pas avoir vu quelque chose de similaire sur une unité de puissance lors des championnats précédents. Il faut donc passer par un processus d’apprentissage. Et nous sommes reconnaissants envers HPP pour leur soutien."

Stella souligne que le motoriste fournit toutes les informations nécessaires, mais que l’expérience en piste reste indispensable.

"Ils nous ont donné les informations dont nous avons besoin, mais il faut aussi rouler en piste et apprendre pour développer nos propres stratégies, c’est normal."

L’avantage naturel de l’écurie d’usine

Le dirigeant reconnaît que l’écurie officielle Mercedes bénéficie d’une intégration plus poussée avec son motoriste.

"Évidemment, quand vous êtes une équipe d’usine, il est normal que l’intégration soit plus forte. Il n’y a pas de propriété intellectuelle à protéger, pas de restriction sur les données : vous travaillez simplement comme une seule entité."

"Il est donc logique qu’il y ait un petit avantage de ce point de vue. Mais nous ne nous en plaignons pas. Notre seul objectif est d’apprendre aussi vite que possible et d’exploiter l’unité de puissance au maximum."

Le week-end de Shanghai a justement offert à McLaren plusieurs nouvelles occasions d’apprentissage, avec deux séances de qualifications supplémentaires et la course sprint.

"À chaque séance et à chaque événement jusqu’à présent, nous avons appris un peu plus sur la façon dont fonctionne l’unité de puissance. C’est un mode de fonctionnement très complexe. La complexité réside surtout dans les sensibilités à de très petites variations, qui peuvent avoir de grandes conséquences sur le temps au tour et la vitesse."

Stella explique que ces différences sont visibles dans les données GPS.

"Ceux qui regardent les superpositions GPS peuvent voir que d’un tour à l’autre pour un même pilote, ou entre deux pilotes d’une même équipe, le profil de vitesse peut être très différent."

"Il faut donc comprendre d’où viennent ces sensibilités. Pour cela, vous devez aussi comprendre quels outils utiliser. Et à chaque séance, à chaque événement, nous apprenons."

Des progrès… mais encore du travail

Les qualifications de Shanghai ont toutefois montré que tout le potentiel n’était pas encore exploité.

"Nous sommes dans une meilleure position qu’en Australie. Là-bas, environ 50 % de l’écart avec Mercedes provenait de l’exploitation de l’unité de puissance, et les 50 % restants du grip dans les virages."

"Je pense que nous avons réduit un peu l’écart sur l’exploitation du moteur. Mais dans les virages, l’écart reste assez similaire à ce que nous avons vu en Australie."

Le problème est principalement aérodynamique sur la MCL40 selon lui.

"Cela est lié au fait que nous n’avons pas assez d’appui aérodynamique, en effet. Bien sûr, il y a aussi le grip généré par l’utilisation des pneus dans la bonne fenêtre, mais je pense que nous comprenons tous assez bien comment utiliser ces pneus en qualifications. C’est donc une bonne référence pour voir l’écart réel sur le plan aérodynamique."

"C’est positif, car cela signifie que nous pouvons encore améliorer les temps au tour que nous sommes capables de produire. Et je parle ici des qualifications, où les conditions de référence sont assez fixes."

La gestion du moteur en course constituera également un facteur clé.

"Nous l’avons aussi appris lors de la course en Australie et ce matin lors du sprint : la manière dont vous utilisez le moteur en situation de course est cruciale. Vous avez vu combien il y a de dépassements, et cela est largement lié à la façon dont vous utilisez l’unité de puissance. Nous avons donc clairement progressé. Merci à HPP de nous avoir aidés dans ce processus. Mais il y aura encore d’autres progrès lors des prochaines épreuves."

Des évolutions toujours prévues pour Miami

Parallèlement, McLaren travaille intensivement sur le châssis. Stella assure que l’annulation probable des manches de Bahreïn et d’Arabie saoudite n’aura pas d’impact sur le calendrier des évolutions, toujours ciblées pour le Grand Prix de Miami.

"Nous essayons de développer la voiture aussi vite que possible dans tous les domaines. Après les essais et le début de saison, nous avons encore mieux compris ce que nous devons améliorer en analysant nos propres données, et nous nous sommes également inspirés en observant les autres voitures."

"Nous fusionnons maintenant cette grande quantité d’informations que nous avons obtenue, et nous concevons les nouvelles pièces."