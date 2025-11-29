Norris allume Verstappen : ’il raconte souvent n’importe quoi’

Lando Norris est peut-être à 24 heures de son premier titre mondial, mais cela ne l’empêche pas de répondre avec franchise aux piques de son rival. Après que Max Verstappen a affirmé qu’il aurait "bouclé le championnat depuis longtemps" s’il avait disposé de la McLaren, le Britannique n’a pas tardé à réagir, rappelant que le quadruple champion du monde n’avait "pas toujours beaucoup d’indice sur certaines choses".

Pendant que la tension monte dans la lutte pour le titre, le Sprint du Qatar a permis à Norris de grappiller un point supplémentaire sur le pilote Red Bull, qui compte 25 unités de retard à deux Grands Prix de la fin. Et si Verstappen a fini quatrième, le discours demeure électrique entre les deux hommes.

Interrogé sur la déclaration de Verstappen selon laquelle le championnat serait déjà plié s’il pilotait la MCL39, Norris n’a pas mâché ses mots.

"Max est très libre de dire tout ce qu’il veut, pour être honnête. Il a gagné quatre titres mondiaux. J’ai beaucoup de respect pour lui et ça donne forcément beaucoup de crédit. Il a accompli quelque chose d’incroyable, plus que ce dont beaucoup rêvent."

"Max a généralement une bonne intuition sur beaucoup de choses, mais il y en a aussi beaucoup sur lesquelles il n’a pas vraiment beaucoup d’indice."

Le Britannique ne s’arrête pas là, visant également le style habituel de communication chez Red Bull.

"C’est aussi la manière de Red Bull de faire les choses. Une nature assez agressive, et ils racontent souvent n’importe quoi."

"Ça dépend si vous voulez écouter et débattre, comme vous aimez le faire, ou si vous choisissez de faire ce que nous faisons en équipe : garder la tête baissée et rester concentrés."

Et pour conclure, Norris lâche un dernier tacle, sans perdre son calme : "Peut-être qu’il aurait fait mieux, mais ce n’est pas le cas jusqu’ici… et il continue d’essayer."

Même si Verstappen a terminé le Sprint juste derrière la McLaren, Norris affirme qu’il n’a jamais senti une réelle menace du Néerlandais.

"Bien sûr que je l’ai vu, mais il n’a jamais été une vraie menace. Mon attention était plutôt tournée vers George, pour voir comment garder les pneus en forme pour la fin."

"C’était assez simple. Il ne se passait pas grand-chose. Il est quasiment impossible de suivre ici. Dès que vous êtes à moins de trois secondes, vous commencez à souffrir."

"J’ai essayé d’économiser mes pneus pour la fin. Le rythme était un peu meilleur, mais quand vous passez toute la course pas trop loin de George, vous le payez en termes de dégradation."

Un samedi crucial avant une possible consécration

La pression est immense : s’il remporte le Grand Prix dimanche, Norris deviendra champion du monde pour la première fois. Mais il reste prudent :

"C’est un peu de tout ici. Du sous-virage, du survirage. C’est plus imprévisible que sur certains circuits récents. C’est une piste très rapide. Vous avez besoin de toute la charge possible. Quand vous suivez quelqu’un de près, vous en perdez beaucoup et ça rend la vie très difficile."

Concernant les réglages, le Britannique se montrera conservateur après ce Sprint.

"La voiture est dans une bonne fenêtre. Il y a des petites choses que vous pouvez ajuster. Hier, je n’ai juste rien réussi à mettre bout à bout. Le rythme était là, mais certains styles de pilotage qui fonctionnaient bien dernièrement n’ont pas du tout fonctionné ici, surtout quand la piste s’est améliorée. Plus j’essayais de m’appuyer dessus, plus j’allais lentement."

"Le Sprint m’a permis de comprendre certaines choses… et d’en laisser d’autres de côté."

Presque tout se jouera donc en qualification d’ici quelques minutes...