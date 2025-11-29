Sainz est ’heureux’ de sa 8e place au Sprint même s’il a dû ’limiter les dégâts’

Carlos Sainz a inscrit le point de la huitième place lors du Sprint du Grand Prix du Qatar, et il s’en contente. Le pilote Williams F1 a signé un bon résultat, malgré des dégâts sur sa voiture dans cette course courte.

En effet, on a vu un morceau de carrosserie s’envoler pendant le Sprint, et il révèle que ce n’était pas facile pour lui, car il avait des dégâts sur sa monoplace tout au long de la course.

"Malheureusement, ça venait de la mienne, j’ai pris des dégâts importants au troisième ou au quatrième tour. Ensuite, je manquais d’appui et j’ai juste cherché à ramener la voiture à l’arrivée" a déclaré Sainz.

"J’avais aussi des difficultés avec le carburant, donc il s’agissait de limiter les dégâts. Je pars huitième, je termine huitième, c’est bien. J’espère pouvoir faire de bons progrès pour la course et faire une meilleure qualification."

L’Espagnol est optimiste avant la suite du GP du Qatar, lui qui ne s’attendait pas à voir Williams si haut dans la hiérarchie sur un tracé qui n’était pas censé convenir à la FW47 : "Je me sens bien car nous sommes bien plus compétitifs que ce à quoi nous nous attendions ce week-end, et ça me rend heureux."