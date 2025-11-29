Piastri s’empare de la pole au Qatar, les 3 candidats au titre sont devant

Le Grand Prix du Qatar continue à enchaîner les séances importantes, et c’est désormais l’heure de la qualification à Losail ! Après la Qualification Sprint hier et le Sprint en début d’après-midi, c’est la séance qualificative qui suit pour déterminer la grille de départ de la course qui aura lieu demain.

Oscar Piastri a dominé le Shootout hier et le Sprint ce samedi, et il sera donc le favori au moment de disputer la séance qualificative, mais les écarts étaient si serrés depuis le début du week-end qu’il est difficile de l’imaginer ne pas être dérangé par des concurrents.

Des concurrents parmi lesquels on trouvera évidemment ses rivaux pour le championnat, Lando Norris, qui a toujours 22 points d’avance sur lui, et Max Verstappen, qu’il a repoussé à trois unités en gagnant le Sprint.

George Russell est aussi à surveiller, tout comme son équipier Andrea Kimi Antonelli, qui pensait pouvoir faire mieux que sa septième place hier en qualifs. Et Yuki Tsunoda, qui a battu Verstappen en qualifications hier, pourrait aussi se hisser dans le bon groupe.

18h40 : On espère aussi voir Ferrari se mêler à cette lutte, mais les performances de la Scuderia jusqu’ici ce week-end ont été qualifiées de "catastrophe" par Charles Leclerc.

18h44 : La séance sera très importante, car les pilotes se sont plaints du manque de dépassements en course. Des problèmes de pneumatiques pourraient en revanche venir perturber la course.

18h49 : Fernando Alonso espèrera aussi venir se mêler au groupe de tête, après un très bon début de week-end. Néanmoins, il a admis après le Sprint qu’il est difficile pour lui de suivre les équipes de pointe.

18h54 : Gabriel Bortoleto aura une pénalité de 5 places appliquée à son résultat de cette séance après l’accrochage au départ de Las Vegas.

18h58 : Esteban Ocon a failli s’accrocher avec une Williams en allant dans la voie des stands, mais le pire a été évité.

19h00 : C’est parti pour la séance qualificative du GP du Qatar !

Q1 - 18 minutes

19h02 : L’incident d’Alex Albon et Ocon est noté

19h04 : Carlos Sainz signe le premier chrono de la séance en 1’22"354. Nico Hülkenberg est deuxième, battu par Albon qui se place à 0"031 de son équipier.

19h05 : Bortoleto signe le meilleur temps en 1’21"945, battu par Oliver Bearman en 1’21"644. Isack Hadjar prend brièvement la tête de la séance en 1’21"406, mais Alonso fait mieux en 1’20"980 !

19h06 : Verstappen et Tsunoda se placent deuxième et troisième, et Norris est cinquième. Antonelli prend le quatrième temps, et Russell fait mieux en 1’20"907, battu par Piastri en 1’20"739.

19h07 : Bortoleto remonte au septième rang, alors qu’Albon est convoqué par les commissaires après la séance pour ne pas avoir suivi les consignes des commissaires.

19h08 : Stroll prend le neuvième temps, et Alonso remonte deuxième à 0"155 de Piastri. Leclerc se lance dans un tour rapide.

19h09 : Bearman remonte en cinquième place, et Norris va devoir refaire un chrono pour s’assurer un passage en Q2.

19h10 : Leclerc en termine avec le cinquième temps provisoire. Il est battu par Hadjar, qui prend la tête de la séance en 1’20"603. Pierre Gasly fait le meilleur deuxième secteur et se place deuxième à 0"078 de Hadjar !

19h11 : Lewis Hamilton ne fait pas mieux que sixième, et la piste semble progresser. Ocon a vu son tour effacé pour non-respect des limites de piste.

19h12 : Verstappen améliore son tour en 1’20"534 et il se place en tête. Tsunoda améliore à son tour et prend la dixième place seulement. Albon progresse aussi et revient huitième, tandis que Sainz prend la cinquième place.

19h13 : Norris en termine avec un nouveau tour rapide et il se place en tête en 1’20"157 ! Hülkenberg prend la septième place. Verstappen se plaint d’une voiture qui saute encore, et Piastri prend la deuxième place. Antonelli remonte quatrième.

19h14 : Ocon ne fait pas mieux que 18e, alors que Bearman remonte septième. Russell améliore et se place troisième.

19h15 : Stroll améliore son chrono mais ne fait pas mieux que 19e. Alonso progresse aussi depuis la 11e place et se positionne sixième.

19h16 : Leclerc améliore son chrono pour remonter en cinquième place, alors que Hamilton ne fait pas mieux que 13e.

19h17 : Verstappen ne fait pas mieux que quatrième après une erreur dans le dernier secteur. Tsunoda remonte au 12e rang et Hadjar voit son tour annulé. Lawson prend la cinquième place.

19h18 : Albon prend le dixième temps, Sainz le cinquième. Stroll améliore à son tour mais ne fait pas mieux que 18e, et Colapinto prend le 19e temps. Gasly prend le cinquième temps !

19h19 : Antonelli remonte quatrième et Ocon 16e, tandis que Bortoleto prend la 14e place ! Russell est en train de progresser dans son tour rapide. Il se place en tête en 1’20"074. Gasly voit son tour annulé mais il est 15e et qualifié pour la Q2 !

Les éliminés sont Tsunoda, Ocon, Hamilton, Stroll et Colapinto, qui termine à 1"063 du meilleur temps !

19h23 : Le départ est retardé pour la Q2, certainement pour nettoyer la piste.

19h24 : La Q2 débutera à 19h26.

Q2 - 15 minutes

19h29 : Les pilotes Williams rentrent à la fin de leur tour, qui n’était pas un tour d’attaque.

19h30 : Bearman prend la tête en 1’20"438, devant les Sauber, et même devant Leclerc qui est à 3 dixièmes de la Haas !

19h31 : Verstappen en termine avec son tour en 1’20"142.

19h33 : Piastri boucle son tour en 1’19"650, quasiment une demi-seconde plus vite que Verstappen ! Hadjar prend la troisième place, battu par Norris qui est à 4 millièmes de Verstappen en pneus usés. Et son tour est annulé.

19h34 : Gasly a pris le septième temps devant Lawson et Albon, qui se sont placés devant Leclerc. Le pilote Ferrari se relance à l’assaut du chrono pour tenter un passage en Q3.

19h35 : Sainz prend le troisième temps, et Alonso le cinquième derrière Hadjar. Leclerc ne fait pas mieux que son chrono précédent et il reste dixième. Antonelli améliore et l’élimine du top 10 provisoire.

19h37 : Verstappen en termine avec un nouveau chrono et il améliore mais reste deuxième.

19h40 : Norris prend le deuxième temps à 2 dixièmes de Piastri, qui en termine avec un nouveau tour mais n’améliore pas.

19h41 : Albon n’améliore pas et reste 13e, Alonso progresse et grimpe au cinquième rang. Hadjar fait mieux également mais reste septième.

19h42 : Antonelli remonte au quatrième rang, et Russell en termine avec le quatrième chrono devant son équipier. Leclerc améliore et se place neuvième ! Russell voit son tour annulé et repasse derrière Antonelli. Hülkenberg reste 11e et Bortoleto reste 15e.

Les éliminés sont Hülkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto et Albon.

19h44 : A noter que Bortoleto sera donc 19e sur la grille avec sa pénalité, en dernière ligne aux côtés de Colapinto.

19h49 : Verstappen est le premier au bout des stands, pour ce premier run de Q3.

Q3 - 12 minutes

19h52 : Norris fait un tour rapide, tandis que Verstappen décide de faire un deuxième tour de mise en température des pneus.

19h53 : Norris en termine de son tour avec un chrono de 1’19"495, c’est le tour le plus rapide du week-end ! Hadjar prend la deuxième place à six dixièmes, et Piastri en termine avec le deuxième temps à 0"035 de son équipier !

19h54 : Verstappen en termine et prend le troisième temps à quatre dixièmes de Norris. Russell fait mieux et se place troisième derrière les McLaren.

19h55 : Antonelli se place sixième derrière Hadjar. Alonso prend le septième temps devant Sainz et Gasly. Leclerc a fait un tête-à-queue à haute vitesse dans son tour rapide. Une perte de contrôle à haute vitesse terrifiante...

19h56 : Le drapeau rouge est déployé car il y a un morceau de plastique sur la piste, un sticker qui a été emmené en piste par Sainz, Williams l’ayant oublié sur sa voiture. L’écurie est sous enquête pour ce fait.

19h58 : La qualification va reprendre à 20h, avec 5mn27 au compteur.

20h05 : Norris a tenté un lancement de tour rapide mais s’est raté et a arrêté son effort.

20h06 : Norris ne retentera pas de tour rapide ! Piastri prend la pole en 1’19"387 ! Et Verstappen prend la troisième place !

20h07 : Antonelli remonte au cinquième rang, alors que Russell n’est pas en amélioration. Gasly se place neuvième devant Leclerc. Russell améliore mais reste quatrième.

Piastri est donc en pole position devant Norris, une première ligne 100 % McLaren à Losail ! Verstappen est troisième devant Russell, puis Antonelli et Hadjar, très bon sixième ! Sainz suit devant Alonso, Gasly et Leclerc.