Verstappen assume son coup de sang de Barcelone : ’ce n’est pas ça qui me fera perdre le titre’

Max Verstappen refuse de pointer du doigt sa pénalité reçue au Grand Prix d’Espagne si, au terme de la saison, il échoue à moins de dix points du titre mondial. Et il affirme avant ce Grand Prix du Qatar qu’il aurait déjà plié le championnat s’il avait eu une monoplace du niveau de la McLaren MCL39.

Le Néerlandais avait écopé d’une pénalité de dix secondes pour avoir provoqué un contact avec George Russell au 64e tour de la course qui s’est tenue en juin. Une décision assortie de trois points de pénalité, contre deux habituellement, les commissaires estimant qu’il avait "soudainement accéléré et percuté Russell" et que "la collision avait indubitablement été causée par les actions" du pilote Red Bull.

Après cet incident, Verstappen s’était retrouvé relégué à 49 points du leader au championnat. L’écart avait même plus que doublé dans les courses suivantes avant qu’il ne le réduise à 24 longueurs à l’approche des deux dernières manches de la saison.

Interrogé par la chaîne officielle de la Formule 1, Verstappen admet que la course de Barcelone a fait partie des rares occasions où il n’a pas obtenu le meilleur résultat possible.

"À part Barcelone, le reste, je pense qu’on a quasiment maximisé ce qu’on avait," estime-t-il.

"Bien sûr, avec du recul, on aurait pu faire les choses différemment, mais à ce moment-là, avec ce que nous avions, nous avons maximisé ce qu’on avait."

L’incident avait eu lieu alors que Red Bull lui avait demandé de laisser Russell repasser, estimant que Verstappen avait conservé sa position de manière irrégulière un peu plus tôt au premier virage. Les commissaires trancheront plus tard que le Néerlandais n’avait rien fait d’illégal dans cette première confrontation, ce qui signifiait que l’ordre donné par Red Bull reposait sur une mauvaise interprétation.

Verstappen reconnaît aujourd’hui qu’il aurait dû gérer la situation différemment.

"Je regrette la façon dont j’ai réagi sur le moment," concède-t-il.

"Mais il faut aussi comprendre comment j’en suis arrivé là. On a fait beaucoup de choses de travers avant cette décision et avant même que j’arrive au moment où je me suis énervé, ou peu importe. Mais c’est aussi parce que j’y tiens énormément. J’aurais pu dire ’peu importe, la course est terminée de toute façon’, mais ce n’est pas ma manière d’être."

La pénalité avait fait chuter Verstappen de cinq positions au classement final, jusqu’à la 10e place, lui coûtant neuf points.

"Ce n’est pas là que se joue un championnat"

Malgré l’impact comptable, Verstappen refuse d’imaginer que cet épisode pourrait être considéré comme le tournant décisif d’une éventuelle perte du titre.

"Bien sûr que c’est un moment où, quand tu regardes en arrière, tu te dis que ce n’était pas OK," admet-il.

"Mais à la fin de la saison, si je perds le championnat, je ne dirai pas ’c’est ce moment-là qui m’a coûté le titre’. Parce que si on le perd, c’est à cause de notre performance générale. On est encore dans la lutte aussi grâce à nos performances. On a maximisé, voire sur-performé à certains endroits, ou juste mieux exécuté."

Sur les sept dernières courses, Verstappen a repris 104 points à Oscar Piastri et 46 à Lando Norris. Un rythme qui alimente sa conviction qu’avec la McLaren, il serait déjà champion !

"Si ça n’arrive pas, ça ne va pas changer ma vie," relativise-t-il.

"Très bien, c’est génial si je gagne un nouveau titre, mais il faut aussi être réaliste. Nous sommes encore dans la lutte à cause des erreurs des autres, pas parce que, sur l’ensemble de la saison, ce que nous avons fait aurait suffi. Oui, nous avons très bien roulé. Nous avons maximisé presque toutes les courses, sauf celles que j’ai mentionnées."

"Mais si nous avions disposé d’une voiture aussi dominante qu’eux, le championnat serait plié depuis longtemps."