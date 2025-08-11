Monza, Zandvoort, Bakou : Williams F1 prévient déjà ses rivales

Alors que la Formule 1 entre officiellement dans sa pause estivale annuelle avec la fermeture de toutes les usines depuis ce week-end, le directeur de l’équipe Williams F1, James Vowles, se montre déjà optimiste quant à la forme de la FW47 pour la reprise à la fin du mois.

Et cela ne sera pas du luxe pour l’équipe de Grove (70 points) qui voit Aston Martin F1 (52 points) et Sauber (51 points) grignoter peu à peu son avantage pour la 5e place du championnat constructeurs.

"Nous avons trois circuits à venir : Zandvoort, un circuit où nous avons réalisé d’excellentes qualifications il y a quelques années. Nous y avons bien couru ces dernières années et je suis convaincu que cette voiture fera de même cette année."

"Monza ensuite est un circuit où nous avons tendance à obtenir un score élevé, et les caractéristiques de la voiture devraient y être excellentes. Enfin, nous irons à Bakou, où nous avons obtenu un doublé dans les points l’an dernier."

"Ce ne sont là que les trois prochains circuits. Nous devons veiller à ce que notre fiabilité, nos réglages, nos opérations, notre stratégie, nos pilotes soient cohérents, tout cela pour maximiser notre score."

Interrogé sur son bilan à la mi-saison, Vowles était partagé, même s’il ne pouvait ignorer le superbe total de points engrangé par l’équipe jusqu’à présent.

"Je ressens des sentiments mitigés. Je suis très fier du chemin parcouru. Il ne faut pas oublier que c’est notre meilleur début de saison depuis plus de dix ans et que nous avons bien fait en marquant un bon nombre de points tout au long de notre parcours. C’est donc le côté positif."

"Le côté négatif, c’est toujours quand je repense à certaines courses. Nous aurions pu marquer plus de points que nous ne l’avons fait sur certaines épreuves où la voiture était très performante."

"Je sais donc qu’il restait des points sur la table et, dans une lutte serrée pour le championnat, c’est douloureux."

"Cependant, rien ne vaut une voiture rapide et je suis convaincu que celle que nous avons, sur la plupart des circuits restants pour le reste de la saison, sera compétitive, et nous avons le devoir et la responsabilité de marquer autant de points que possible."