Fermeture des usines : qu’est-ce que la pause estivale en F1 et que peuvent faire les équipes ?

En Formule 1, la pause estivale, instaurée par la FIA, l’instance dirigeante de la Formule 1, est une période de presque quatre semaines sans course - trois week-ends consécutifs sans aucun Grand Prix.

Cela permet à tous de prendre des vacances, et même de les imposer. Puisque c’est aussi une période obligatoire de 14 jours consécutifs pendant laquelle tous les concurrents et leur personnel sont interdits de travailler.

Pendant ces deux semaines, les équipes ne peuvent effectuer aucune tâche liée aux performances des voitures – conception, développement, production de pièces et utilisation de simulateurs inclus – afin d’éviter tout avantage indu.

Les e-mails, appels téléphoniques et réunions concernant les performances sont également interdits.

Les équipes doivent informer la FIA de leurs jours de pause estivale, qui se situe cette année entre le Grand Prix de Hongrie début août et le Grand Prix des Pays-Bas fin août.

Les équipes privilégient généralement les deux semaines intermédiaires, ce qui leur laisse le temps de faire le point après la course précédente et de se préparer pour la suivante.

A noter que les réparations des F1 « gravement endommagées » peuvent être effectuées pendant la pause, avec l’accord de la FIA. Cela ne sera pas le cas cette année.

Toute infraction à ces règles peut être sanctionnée mais cela n’est jamais arrivé.

Les services non directement liés aux performances et au développement de la voiture, tels que le marketing, les finances et le service juridique, peuvent poursuivre leurs activités normalement pendant cette période.

Une deuxième fermeture de neuf jours consécutifs est prévue à la fin de chaque saison, à compter du 24 décembre.

L’ancien ingénieur en stratégie Bernie Collins a fait la lumière sur la réalité de la fermeture estivale de la F1.

"On parle de fermeture comme si Budapest, la fin de la course, était une fermeture, mais en réalité, cette semaine était encore une semaine de travail pour toutes les équipes."

"Les équipes seront toutes encore dans leurs usines. Certaines sont en vacances, mais cette semaine est encore une semaine de travail et plusieurs équipes étaient encore à Budapest pour des tests de pneus. Donc, tout le monde n’est pas encore en vacances."

"Ensuite, nous entrons dans une période de fermeture forcée de deux semaines. La FIA veille au respect de cette période. Elle peut surveiller ou demander aux équipes des justificatifs, comme les communications par e-mail, la durée d’utilisation d’un ordinateur portable ; tout est désormais traçable en ligne."

"Tout est fermé et nous considérons surtout le côté technique : toute personne travaillant sur la conception et la construction des voitures, la soufflerie par exemple, la CFD, les simulateurs... Tout cela est interdit sur une voiture de F1 actuelle, ni sur tout ce qui peut être lié au projet de l’année prochaine."

Certaines activités restent toutefois autorisées. Les équipes peuvent avoir du personnel sur place pour effectuer des tâches importantes, comme la maintenance de la soufflerie ou la mise à jour des systèmes informatiques.

"Vous pouvez effectuer des tâches comme la maintenance de votre soufflerie. Ces deux semaines, des personnes pourraient être présentes dans la soufflerie pour effectuer toute maintenance de routine nécessaire."

"Certaines choses peuvent donc être actionnées mais elles ne sont tout simplement pas être liées à un travail sur une F1. Le service informatique pourrait rester sur place, par exemple. Souvent, pendant la période de congés, d’importantes mises à niveau des systèmes informatiques sont effectuées. Il y a un bon équilibre."

"Ce que j’adorais avec la pause, c’est qu’on éteignait son téléphone le vendredi, on laissait son ordinateur au travail et on revenait deux semaines plus tard sans recevoir un seul e-mail supplémentaire, à part peut-être un e-mail du service informatique annonçant que le système avait été mis à jour et que plus aucun mot de passe ne fonctionnait (rires)."

"Il y a une vraie pause. Si vous partez deux semaines et que vous revenez avec 300 e-mails, ou quoi que ce soit, c’est stressant en soi. La fermeture obligatoire est donc vraiment agréable, car il n’y a aucune interaction pendant votre absence. On n’a pas l’impression de manquer quoi que ce soit. Tout s’est arrêté et a repris deux semaines plus tard."

Quand les équipes reprennent-elles le travail ?

"Elles reprendront donc le travail le lundi précédant Zandvoort. Certains employés qui doivent partir pour le matériel, monter les garages, les camions ou les motorhomes, commenceront le samedi ou le dimanche précédant Zandvoort. C’est donc à ce moment-là que la pause prendra fin."