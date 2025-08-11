Vettel : Piloter en F1 c’est terminé, mais d’autres rôles sont possibles

Sebastian Vettel a fermement exclu tout retour en Formule 1 en tant que pilote, mais reste ouvert à d’autres rôles dans ce sport.

Vettel avait été évoqué plus tôt cette année pour un éventuel retour chez Red Bull, en dehors du pilotage, en remplacement potentiel du Dr Helmut Marko. Mais avec le départ de Christian Horner, la position de Marko a été confortée et la piste s’est refroidie.

"Je suis content pour Helmut," dit Vettel, qui poursuit en laissant entendre qu’il se verrait bien prendre la suite de Marko un jour.

"Il y a de l’ordre à remettre chez Red Bull et il a assurément assez d’expérience pour faire cela."

"Au cas où il a mon numéro de téléphone mais pour l’instant il n’y a rien de prévu pour moi avec eux. Même s’ils savent qu’un poste m’intéresserait et je serai très désireux d’apprendre de lui."

A propos de la compétition pure, s’adressant aux côtés des membres de l’équipe allemande de SailGP (une compétition internationale de voile) dont il est copropriétaire, le quadruple champion du monde a déclaré : "Les enfants sont incroyablement amusants à la maison, et il faut bien conduire le tracteur. Mais qui sait ? Des courses ne sont pas exclues un jour."

Interrogé directement sur la F1, Vettel a répondu : "Non. Pas en tant que pilote – cette époque est révolue."

"Mais peut-être qu’il est tout à fait envisageable d’assumer un ou deux rôles."

Pour l’instant, cependant, le pilote de 38 ans insiste sur le fait qu’il est "très heureux et qu’il a suffisamment à faire".

La déclaration de Vettel évoque aussi un éventuel retour à temps partiel en compétition en dehors de la F1. Vettel a testé une Porsche 963 l’an dernier, alors que des spéculations circulaient sur une éventuelle participation au Mans, mais rien de concret n’a émergé.

"J’ai déjà conduit une voiture comme celle-là parce que ça m’intéressait. C’était sympa, mais rien de plus n’a eu lieu jusqu’à présent. Mais il me reste encore un peu de temps pour le Mans ou d’autres courses."

Pour l’instant, Vettel se concentre en partie sur la compétition – grâce à sa participation au SailGP – et en partie à la maison, une ferme dont il faut s’occuper.

"J’ai déjà assez de travail," sourit-il.