Vasseur admet s’être trompé sur la tâche qui attendait Hamilton chez Ferrari

Sur le papier, Ferrari a probablement le duo de pilotes qui ferait rêver la grande majorité des directeurs d’équipe de Formule 1.

Avec Charles Leclerc associé à Lewis Hamilton, c’est assurément un duo de poids lourds, cumulant expérience, rapidité et science de la course.

Malheureusement pour le Monégasque et le Britannique, la Ferrari SF-25 n’est pas à la hauteur cette année pour les titres mondiaux et est encore un peu juste pour aller chasser des victoires face à une équipe McLaren F1 en pleine forme sur n’importe quel circuit.

Mais pour Ferrari, plus que le manque de victoire qui marque cette saison 2025, c’est la situation de Lewis Hamilton, en termes d’adaptation et d’intégration, qui a inquiété et qui inquiète encore.

Le septuple champion du monde a montré de grands signes de frustration en Belgique, puis en Hongrie. Mais Frédéric Vasseur, le directeur, ne veut pas s’en inquiéter.

"Je pense que nous sous-estimons peut-être le défi que Lewis a dû relever en début de saison. Il a passé près de 10 ans chez McLaren Mercedes, puis 10 ans chez Mercedes – soit près de 20 ans chez Mercedes dans le même environnement."

"Ce fut un changement majeur pour Lewis, tant sur le plan culturel que sur celui de son entourage, du logiciel, de la voiture, et sur tous les plans. C’était un changement important, peut-être que nous l’avons sous-estimé Lewis et moi également."

"Mais je suis très, très satisfait, car lors des quatre ou cinq dernières courses, il était de retour dans le rythme."

Leclerc est sans doute à son meilleur niveau. S’il n’a pas encore goûté à la victoire cette année, sa pole position sensationnelle en Hongrie et ses cinq podiums montrent qu’il exploite pleinement ses atouts.

"Il se porte bien. C’est sûr que la saison n’est pas facile, ni pour Charles, ni pour l’équipe. C’est beaucoup plus facile à gérer pour le pilote lorsque la voiture est performante, et nous avons rencontré quelques difficultés au début, mais la réaction a été positive et très bonne."

"Dans ce genre de saison, où l’on a beaucoup d’attentes et où l’on rencontre des difficultés au début, il est très facile d’abandonner, et il n’a jamais baissé les bras. Il a toujours poussé, poussé l’équipe, se donnant à fond, et la collaboration avec Lewis a été très solide."

"C’est très positif, car c’est dans ce genre de situation et de parcours que l’on voit la réaction des gens."