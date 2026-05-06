L’Afrique du Sud mise sur une offensive politique pour convaincre la F1

Trente-trois ans après la dernière apparition de la Formule 1 sur le continent africain, l’Afrique du Sud intensifie ses efforts pour ramener la discipline reine sur ses terres. Le projet prend une tournure politique affirmée, avec la participation attendue du président Cyril Ramaphosa à un Grand Prix plus tard cette année, dans le cadre d’une stratégie de lobbying clairement assumée.

La dernière course disputée en Afrique remonte à 1993, sur le mythique Circuit de Kyalami, qui reste aujourd’hui au cœur des ambitions sud-africaines.

Le ministre des Sports, Gayton McKenzie, a confirmé la visite présidentielle en insistant sur sa portée stratégique : "La visite du président sera une visite de travail, pas une visite sociale."

Objectif affiché : renforcer la crédibilité du dossier sud-africain en observant de près les standards actuels de la Formule 1.

"La visite du président nous permettra d’observer, d’échanger et de renforcer notre dossier," a-t-il ajouté, sans toutefois préciser à quelle manche du calendrier assistera Cyril Ramaphosa, évoquant une annonce "en temps voulu, en coordination avec la présidence".

L’Afrique du Sud entend répondre méthodiquement aux exigences imposées par la Formule 1.

"Il existe des critères que chaque pays doit remplir pour accueillir un Grand Prix, qu’ils soient commerciaux, logistiques, infrastructurels ou liés à la sécurité, et nous travaillons méthodiquement pour répondre à chacun d’entre eux," a détaillé McKenzie.

Dans cette optique, le circuit de Kyalami fait l’objet d’un projet de modernisation majeur. La FIA a validé l’an dernier un plan visant à porter le tracé au Grade 1, indispensable pour accueillir la Formule 1, sous réserve de travaux à réaliser dans un délai de trois ans. Le cabinet britannique Apex Circuit Design pilote ces améliorations, qui doivent préserver le tracé actuel de 4,52 km tout en intégrant les standards modernes en matière de sécurité et d’infrastructures.

Mais la concurrence s’annonce rude sur le continent africain. Le Rwanda veut lancer sa propre candidature avec un projet de circuit permanent près de Kigali, tandis que le Maroc travaillerait également sur une infrastructure du côté de Tanger.

Du côté de la Formule 1, l’intérêt pour un retour en Afrique est bien réel, comme l’a confirmé le PDG Stefano Domenicali. Mais l’Italien appelle à la patience.

"Nous ne pouvons pas aller dans un nouvel endroit sans y rester longtemps. Nous faisons progresser nos discussions avec, je dirais, trois destinations en Afrique. De manière réaliste, je ne pense pas que nous aurons un résultat à très court terme."

Le calendrier de la discipline, déjà dense avec 24 manches déjà prévues en 2027 et 2028, laisse peu de marge de manœuvre à court terme. Les prochaines places disponibles pourraient d’ailleurs être disputées par d’autres candidats, notamment en Asie, avec la Thaïlande et la Corée du Sud également sur les rangs.

Malgré ces obstacles, certaines voix influentes du paddock continuent de plaider pour un retour en Afrique. C’est notamment le cas du septuple champion du monde Lewis Hamilton, engagé de longue date sur ce dossier.

"Depuis six ans, peut-être sept, je me bats en coulisses pour obtenir un Grand Prix," avait-il confié avant l’ouverture de la saison en Australie.

"Je sais qu’ils essaient vraiment. Ils ont visité plusieurs pays. Je ne veux pas quitter ce sport sans qu’il y ait un Grand Prix là-bas [en Afrique], sans pouvoir y courir, donc je continue de les pousser."

Un engagement qui fait écho à l’ambition affichée par le gouvernement sud-africain.

"Toute une génération de jeunes passionnés de sport automobile en Afrique n’a jamais vu une course de Formule 1 dans son propre pays. Nous avons l’intention de changer cela," a conclu McKenzie.