Mekies ne panique pas sur le moteur F1 de Red Bull Ford pour 2026

Red Bull Racing ne compte pas paniquer face aux spéculations annonçant que Mercedes serait bien avancée sur son nouveau moteur pour 2026.

Laurent Mekies, le nouveau directeur de l’équipe, a tenu à faire la lumière sur ce que les équipes savent vraiment les unes des autres.

Des points sont régulièrement faits avec la FIA, notamment pour soulever des problèmes potentiels. Mais la performance pure de chaque nouvelle unité de puissance, comme sa fiabilités, reste inconnue selon le Français.

"Je ne pense pas qu’aucun des motoristes, ou constructeurs de groupes motopropulseurs comme on dit de nos jours, n’échange réellement de données de puissance. C’est donc une question de prédictions uniquement."

"En toute honnêteté, nous comprenons l’origine de ce sentiment. Mercedes a dominé le précédent changement de réglementation des groupes motopropulseurs. Il est donc normal que nous nous attendions, ou que le public s’attende, à ce qu’ils puissent à nouveau dominer. C’est probablement de là que vient ce sentiment."

Mekies reconnait que Red Bull et Ford ont du pain sur la planche pour faire aussi bien que Mercedes, Ferrari ou Honda.

"Il est vrai que le défi de créer un nouveau groupe motopropulseur à partir de zéro, à partir d’une usine qui n’était qu’un champ agricole il y a quelques années, est impensable, mais c’est la méthode Red Bull. C’est ce que Red Bull s’est lancé comme défi. C’est donc un challenge vraiment fou pour Red Bull."

"Nous sommes convaincus que nous pouvons y arriver. Nous pensons que c’est un pari fou, mais nous savons que nos équipes sont douées pour ça."

Mark Rushbrook, directeur de Ford Motorsport, a fait un point sur l’état actuel de l’avancement. Et il révèle que Ford aide finalement Red Bull Powertrains sur son V6 turbo.

"Nous souhaitions approfondir nos connaissances sur l’électrification : la chimie des cellules de batterie, des moteurs, des convertisseurs, l’étalonnage, le contrôle et la façon dont tout cela fonctionne avec le moteur thermique. Tout cela a été fait et nous sommes sur une bonne lancée."

"Nous souhaitions également optimiser la consommation de carburant. À l’origine, travailler sur le moteur thermique ne nous intéressait pas vraiment, mais nous le faisons quand même car nous avons aussi beaucoup à apporter dans ce domaine."

"Nous participons principalement à la production des pièces. Nous travaillons donc désormais sur la quasi-totalité de la voiture, y compris la partie opérationnelle."