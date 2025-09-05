Ricciardo rejoint Ford Racing mais annonce la fin de sa carrière de pilote

Daniel Ricciardo vient de mettre officiellement un terme à sa carrière de pilote alors qu’il s’est engagé avec un nouvel employeur, Ford, moins d’un an après la fin de sa carrière en Formule 1.

Ricciardo a fait son retour en F1 mi-2023 via l’écurie AlphaTauri de Red Bull, après avoir quitté McLaren fin 2022, après deux ans de contrat sur les trois prévus.

Il est revenu dans le seul but de retrouver le baquet chez Red Bull Racing qu’il avait laissé vacant fin 2018, mais n’a pas réussi à convaincre Red Bull, qui l’a écarté de sa deuxième équipe après le Grand Prix de Singapour en octobre dernier.

Le pilote de 36 ans n’a plus couru depuis et, si un retour en F1 n’a jamais été envisagé, la question de savoir s’il courrait ailleurs restait ouverte.

Ricciardo a donc signé chez Ford. Le constructeur américain est lié à de nombreux championnats automobiles, de la F1 (via Red Bull) à un programme hypercar imminent pour les 24 Heures du Mans, en passant par une présence au Dakar via le projet Ford Raptor.

Mais il a été confirmé que Ricciardo deviendrait "Ambassadeur mondial de Ford Racing", et il ne reprendra pas le volant pour une compétition.

"Même si ma carrière de pilote est derrière moi, mon amour pour tout ce qui a des roues restera toujours fort, et c’est pourquoi je suis fier de m’associer à Ford pour devenir Ambassadeur mondial de Ford Racing."

"Je vais travailler en étroite collaboration avec l’équipe Ford Racing et me concentrer plus particulièrement sur la marque Raptor et sur le style de vie qu’elle représente pour de nombreux clients Ford."

"Alors pourquoi maintenant, et pourquoi moi ? Lorsque j’ai décidé qu’il était temps de prendre ma retraite, j’ai longuement réfléchi à la manière la plus authentique de rester connecté au monde du sport automobile."

"Pour moi, la course automobile a toujours été synonyme de plaisir. Cela m’a rendu heureux et m’a créé des souvenirs inoubliables."

Ricciardo a rencontré pour la première fois les dirigeants de Ford, dont Jim Farley, lorsque Red Bull a annoncé son partenariat avec Ford début 2023, alors qu’il était pilote de réserve de l’équipe.

"Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de toutes les courses incroyables qui nous attendent avec Ford et de tous les projets incroyables que Ford Racing a en préparation."

"De la F1 au Dakar, du Mans à Bathurst, peu de marques sont aussi anciennes dans le sport. D’après ce que j’ai pu constater, nous avons un avenir incroyable devant nous, et je suis très fier de rejoindre l’équipe."