Cadillac F1 sur le point de confirmer Bottas, qui pour épauler le Finlandais ?

Cadillac F1 aurait enfin recruté son premier pilote pour sa première saison en Formule 1, l’an prochain : le Finlandais Valtteri Bottas aurait apposé sa signature sur le contrat proposé par l’équipe américaine il y a quelques jours.

Ce n’est pas vraiment une surprise puisque Bottas tout comme Graeme Lowdon, le directeur de l’équipe, ont confirmé à plusieurs reprises des négociations en cours. Et les deux hommes ne cessaient de se rencontrer dans le paddock.

La mise en relation remonte au Grand Prix de Monaco qui a lieu en mai.

Il reste à confirmer maintenant cet accord, ce qui pourrait être fait la semaine prochaine, avant la reprise de la F1 au Grand Prix des Pays-Bas.

Il avait été récemment évoqué un possible transfert du pilote chez Alpine F1, qui deviendra l’an prochain cliente "moteur" de Mercedes. Des discussions ont bien eu lieu entre Flavio Briatore et Toto Wolff mais l’Autrichien ne voyait pas pourquoi il aurait dû réduire la facture pour Enstone, Bottas n’était pas un jeune pilote de Mercedes F1.

Quel sera l’équipier de Bottas ? L’attention se porte désormais sur Sergio Perez, qui serait également sur le point de signer pour l’équipe, avec une annonce prévue au moment de Monza selon certaines rumeurs.

Mais la possibilité d’avoir un duo avec un jeune pilote comme Mick Schumacher, Felipe Drugovich, Jak Crawford ou Alex Dunne reste tout à fait d’actualité.

Pour Juan-Pablo Montoya, ancien pilote de F1, un duo Bottas-Perez a sa préférence.

"Oui, pour moi, c’est le duo idéal. Et je pense qu’ils devraient engager l’un pour deux ans et l’autre pour un an. Puis chercher quelqu’un de plus jeune, plus prometteur pour l’avenir si l’un des deux n’est plus au niveau."

"Ces deux pilotes seront très bons pour lancer une équipe, mais ce sont des pilotes qui, dans deux ou trois ans, envisageront déjà de s’arrêter. Mais pour les débuts de l’équipe, ce serait le duo idéal. Perez leur correspondra même un peu mieux que Bottas."

"Je pense que Checo leur correspondrait un peu mieux avec son profil et tout le reste, mais Bottas est aussi très rapide."

"Cela dépend de la motivation de Valtteri, Valtteri est très rapide et peut être plus rapide que Checo, mais Valtteri est très émotif parfois, cela dépend du jour."