Red Bull se réjouit du retour de Ricciardo avec Ford

Laurent Mekies, directeur de l’équipe Red Bull, a laissé entendre que Daniel Ricciardo pourrait faire des apparitions dans le paddock de la F1 l’année prochaine.

Ricciardo a disputé sa dernière course au Grand Prix de Singapour 2024 avec Racing Bulls.

Alors que Red Bull se prépare à une nouvelle ère l’année prochaine avec le lancement de son propre groupe motopropulseur, construit en collaboration avec Ford, l’Australien a confirmé sa retraite sportive et son partenariat avec Ford Racing, devenant ainsi ambassadeur de la marque pour le sport automobile.

Ricciardo occupant désormais un rôle clé chez Ford, Mekies a suggéré qu’il pourrait être aperçu occasionnellement avec son ancienne équipe Red Bull dans le paddock l’année prochaine. Un deuxième retour dans la famille ?

"Je pense que vous avez bien choisi le mot. C’est un sentiment de famille réunie à nouveau que de voir Daniel revenir chez Ford Racing pour participer à cette aventure. C’est un sentiment formidable."

"Je pense que c’est l’un des nombreux exemples qui montrent les nombreux liens qui unissent nos deux entreprises, nos deux projets. C’est donc très excitant."

"Je suis sûr que tout le monde sera ravi de revoir Daniel dans le paddock, et nous y parviendrons peut-être grâce à Ford Racing."

Expliquant son partenariat avec Ricciardo, Jim Farley, PDG de Ford, a ajouté que la contribution de l’octuple vainqueur de Grand Prix stimulerait l’intérêt pour les voitures tout-terrain sous la bannière du Raptor, le 4x4 iconique de Ford.

"Nous voulons créer un géant mondial des produits destinés aux passionnés de tout-terrain."

"Daniel est une personne unique, comme nous le savons tous, mais il apporte aussi une véritable passion pour le tout-terrain à de nombreux clients grand public qui n’y pensent peut-être pas."

"J’ai discuté avec presque tous les pilotes à Monza et ils m’ont tous demandé : ’Est-ce que je peux avoir un Raptor R ?’ Il y a quelque chose derrière tout ça. C’est une sorte de fruit exotique."