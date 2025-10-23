McLaren pourrait ’facilement’ arrêter Verstappen selon Albon

McLaren F1 ne compte toujours pas favoriser un de ses deux pilotes pour le titre, alors que Max Verstappen est revenu à vitesse grand V sur Lando Norris et Oscar Piastri au championnat.

A Mexico, Alex Albon a cependant déclaré que McLaren pourrait "facilement" empêcher Verstappen de remporter son 5e championnat du monde s’ils faisaient enfin un choix entre ses deux pilotes.

À leur crédit ou à leur discrédit, selon le point de vue, McLaren a toujours adopté une approche équitable envers les chances de titre de ses pilotes, ce qui a eu pour conséquence involontaire de laisser la porte ouverte à Verstappen.

Les règles papaya de McLaren ont suscité beaucoup d’intérêt et de critiques depuis qu’elles ont été dévoilées pour la première fois lors du Grand Prix d’Italie l’an dernier, mais cette approche égalitaire est désormais scrutée à la loupe alors que Verstappen se rapproche.

"Ce qui m’intéresse, c’est de voir comment McLaren va s’y prendre," a déclaré le pilote Williams aux médias à Mexico aujourd’hui.

"Parce qu’ils continuent à pousser les deux pilotes dans le championnat, mais en même temps, ils pourraient facilement couvrir la menace Max s’ils donnaient la priorité à un pilote."

"Je pense que ce qu’ils font est juste, et ils ne devraient pas faire cela [donner la priorité à un pilote], donc tout se jouera dans les derniers instants."

"Il semble que Red Bull ait actuellement un bon élan. Leurs améliorations semblent fonctionner depuis Monza. Et on ne peut jamais écarter Max."

Quant à ce qu’Albon pense pouvoir faire ce week-end à Mexico, il a une vision un peu plus pessimiste des performances de la FW47 pour ce circuit.

"Normalement, le Mexique doit nous convenir un peu mieux. Les virages en accordéon, que nous apprécions."

"Étonnamment, en termes de rythme, je m’attendais à ce que nous soyons un peu meilleurs que ce que l’équipe vient de m’annoncer pour ce week-end. J’étais donc peut-être un peu plus optimiste qu’eux, ce qui n’est pas normal."

"Mais c’est plutôt un bon circuit pour nous. Je pense que ce qui est important ici, c’est en fait votre entrée dans le virage 1. Nous avons donc beaucoup travaillé sur les départs ce week-end en raison de l’importance du positionnement sur la piste pour le début de la course. Mais nous avons pris un bon départ l’année dernière."