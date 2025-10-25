Alpine F1 doit ’encore aller chercher de la performance’ au Mexique

Alpine F1 a encore connu un vendredi difficile au Mexique, avec deux pilotes en fond de grille. Franco Colapinto est satisfait d’avoir retrouvé l’Amérique et de se rapprocher de son argentine natale en roulant à Mexico.

Mais l’A525 n’a pas montré un bon rythme et il était en fond de grille en 18e position, sans avoir réussi à faire progresser clairement la voiture au fil de la première journée d’essais libres.

"C’est toujours un plaisir de revenir dans cette région du monde et de piloter sur ce circuit unique. À titre personnel, c’était un vendredi plutôt correct et j’étais rapidement dans le rythme. Je pense que nous avons encore un peu de performance à aller chercher, notamment sur certains vibreurs et bosses où la voiture semblait assez instable" note Colapinto.

"Je me sentais bien sur le long relais effectué à la fin des Essais Libres 2 et j’espère que cela nous donnera une bonne base de travail pour dimanche. Comme d’habitude le vendredi, il y a beaucoup de choses à analyser et plusieurs points sur lesquels progresser en équipe."

Pierre Gasly a terminé dernier de sa seule séance au volant, et il admet que la séance a été difficile, jugeant même qu’il s’agissait "d’un de ses pires vendredis" en carrière : "J’ai confié ma voiture à Paul lors des Essais Libres 1."

"Il a fait du bon travail en suivant un programme axé sur les réglages afin de nous fournir des données utiles sur lesquelles travailler. De mon côté, c’était très compliqué lorsque j’ai retrouvé le volant pour la deuxième séance. C’était probablement l’une des sessions les plus dures de la saison. Pour une raison inconnue, j’avais du mal avec la monoplace."

"C’était assez difficile dans tous les domaines, les sensations n’étaient pas les mêmes que d’habitude et l’adhérence semblait particulièrement faible. Ce n’était donc pas un début de week-end idéal, mais je suis sûr que nous allons nous serrer les coudes et viser mieux lorsque cela comptera en qualifs."

Paul Aron était en effet au volant de l’A525 lors des EL1, et l’Estonien a connu un roulage prometteur à titre personnel, même si les conditions n’étaient pas idéales : "Tout d’abord, un immense merci à l’équipe de m’avoir donné l’occasion de piloter en Essais Libres 1."

"Le circuit de Mexico est exigeant, surtout avec l’altitude, et c’était génial de découvrir la voiture dans ces conditions. L’adhérence était assez faible, donc j’ai dû prendre confiance tour après tour. Le trafic était difficile à gérer, ce qui a affecté mes temps, mais c’était prévisible sur un tracé aussi court et avec de nombreux rookies en piste."

"Cela dit, l’objectif était d’aider l’écurie, de passer en revue certains réglages et de fournir de bons retours. C’était finalement une séance réussie et enrichissante pour ma progression. Je vais maintenant essayer d’aider l’équipe par tous les moyens pour la suite du week-end."