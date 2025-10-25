’Tout le reste est mauvais’ : Verstappen s’inquiète malgré un meilleur temps au Mexique

Max Verstappen a terminé la journée d’essais libres du Grand Prix du Mexique en tête après n’avoir roulé que lors des EL2, mais le pilote Red Bull veut de la prudence au sujet de ce résultat et de ce qu’il dit de ses chances de victoire dimanche.

Le Néerlandais s’inquiète qu’à part la performance de la voiture sur un tour, rien n’ait été réellement encourageant chez Red Bull en ce début de week-end.

"Sur les relais courts, je pense que nous avons réussi à faire un bon tour avec les pneus tendres" a déclaré Verstappen. "Tout le reste était plutôt mauvais. Sur les pneus mediums,les relais courts n’étaient pas géniaux et le gros problème, ce sont les longs runs où nous semblons avoir beaucoup de mal. C’est bien sûr très préoccupant pour la course."

C’est le grip qui fait défaut à Verstappen, mais on sait qu’il devrait naturellement progresser au fil du week-end : "L’équilibre n’était même pas mauvais, il n’y avait tout simplement pas d’adhérence. C’est ce qui est le plus préoccupant."

"Dès que vous vous lancez dans un long relais, les pneus chauffent. Nous étions nulle part. C’est difficile à résoudre, mais nous verrons bien. Vous pouvez être rapide sur un tour, mais si vous n’avez absolument aucun rythme en course, cela va être très difficile, donc je préfère être rapide en course et pas trop rapide sur un tour."

Yuki Tsunoda s’est hissé dans le top 7 de la deuxième séance et a enfin réussi un vendredi dans lequel il a montré un bon rythme, tout en effectuant un travail crucial pour les courts et longs relais.

"Je suis plutôt content de ce vendredi. Ca faisait longtemps que je n’avais pas eu cette constance globale sur un vendredi, donc je suis content de cela. Il y a des choses qui peuvent progresser, surtout sur les longs relais, mais nous sommes en bonne position" a déclaré Tsunoda.

"Ce n’est pas facile, on doit voir pas mal de choses et optimiser des choses pour demain. L’équilibre est globalement bon, j’ai juste des difficultés avec certaines limitations, mais c’est classique ici. La Ferrari particulièrement semble bonne, on doit trouver des compromis et améliorer les forces de la voiture."

En EL1, Verstappen ne roulait pas car il a laissé sa voiture à Arvid Lindblad, pilote de F2 et membre du Red Bull junior team, qui a pu prendre la piste pour la première fois au volant d’une Formule 1 et dans un week-end de Grand Prix.

"Ça n’a pas été facile. Au début, l’adhérence était faible et il y avait beaucoup de poussière. J’ai commis quelques erreurs, mais j’ai réussi à faire un bon tour à la fin. Ma priorité était de ne pas faire d’erreurs et de donner de bons retours à l’équipe. De ce point de vue, tout s’est bien passé et je suis content d’être en tête du classement" a déclaré Lindblad.

À propos de la conduite de la voiture de Max Verstappen, le Britannique l’a étudiée de près : "On m’a bien briefé avant de prendre le volant ! C’était une pression légèrement différente pour débuter la séance, une sensation étrange."

"Évidemment, on ne veut jamais avoir d’accident, mais c’était encore plus vrai lors de cette séance en raison du travail incroyable accompli par l’équipe lors des dernières courses pour se hisser près de la tête du championnat. Ce n’était pas facile de ce point de vue, mais une fois la visière baissée, je me suis concentré sur le pilotage."

Après ces essais, il espère signer chez Racing Bulls pour la saison 2026 de F1 : "J’ai gravi les échelons très rapidement, je suis passé très vite de niveau en niveau, donc j’ai l’habitude d’être plongé dans le grand bain et de devoir me débrouiller. Je ne sais pas si je suis prêt pour la F1. Je crois en moi et si c’est le cas, je trouverai un moyen."