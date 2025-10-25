Ocon : ’beaucoup de choses positives’ chez Haas F1 à Mexico

Haas F1 ne sait pas encore où se situer au Grand Prix du Mexique, mais l’équipe sait déjà qu’elle a fait de très bons progrès au fil de la première journée de l’événement. Mais Esteban Ocon est plutôt positif après les deux premières séances du week-end.

Les conséquences tirées des difficultés d’Austin semblent porter leurs fruits ici avec une bonne direction de développement qu’il espère conserver jusqu’en fin de saison pour capitaliser sur la compréhension de la VF-24.

"On a beaucoup appris sur la voiture, on a essayé beaucoup de choses positives et on est contents. Il y a des choses qu’on devra enlever et tester à d’autres courses, et d’autres qu’on pourra garder. On doit juste s’assurer de faire les bons choix pour la suite du week-end et avoir de la confiance en qualifications" a déclaré Ocon.

"On va dans la bonne direction, on va garder cela jusqu’en fin de saison, l’équipe fait un bon travail en essayant d’améliorer la situation et l’équilibre de la voiture. On règle la voiture autour de ce package actuellement pour comprendre où on doit aller, mais c’est positif."

Oliver Bearman n’a fait que les EL2 et admet qu’il n’a pas été facile de se mettre dans le rythme dès son entrée en piste : "C’est difficile de rater les EL1 et de ne pas commencer à construire ce rythme. Mais la performance sur les longs relais était correcte, les relais courts n’étaient encore pas parfaits."

"Mais c’est la première fois que je pilote à la limite ici. J’avais déjà fait des EL1 mais je n’avais jamais eu l’occasion de chercher la performance. Je suis content de la journée, on a amélioré la voiture par rapport à la dernière fois que j’ai piloté ici en 2023, et on a de quoi progresser maintenant."

Ryo Hirakawa a de nouveau profité du partenariat entre Haas et Toyota pour bénéficier d’une heure de roulage en plus en Formule 1. Celui qui roule en WEC au volant de la GR010 du manufacturier japonais a réussi à faire tout son programme.

"C’était piégeux, 20 voitures sur un circuit très court que je découvrais, j’y suis allé pas à pas pour apprendre la piste. Mais j’ai réussi à faire tout le programme que nous voulions, donc c’est bien" a déclaré Hirakawa.

"C’est une très bonne opportunité, mais c’est difficile de s’habituer à la voiture et à la piste en une seule heure. Mais c’est une bonne chance et j’en aurai une autre à Abu Dhabi, donc je suis impatient."