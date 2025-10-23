Sainz pénalisé mais confiant pour le GP de Mexico, Albon prudent

Williams aborde le Grand Prix du Mexique avec la volonté de conclure ce doublé de courses américaines sur une note positive, après un dimanche frustrant à Austin.

Sur le tracé unique de l’Autódromo Hermanos Rodríguez, où l’altitude influence fortement le comportement des monoplaces, l’équipe se prépare à relever un défi aussi technique que stratégique.

Carlos Sainz, enthousiaste à l’idée de courir devant le public mexicain, devra composer avec une pénalité de cinq places sur la grille suite à son harponnage de Kimi Antonelli lors de la dernière course. L’Espagnol garde cependant confiance dans le potentiel de la FW47.

"À l’approche de la semaine au Mexique, c’est toujours un circuit où j’adore courir, et l’énergie du public est incomparable. C’est décevant d’aborder le week-end avec une pénalité de cinq places sur la grille, mais d’un côté positif, nous savons que la voiture a du rythme, donc j’espère que nous pourrons bien nous qualifier et remonter la pente dimanche. L’équipe continue sur sa bonne lancée, donc j’ai hâte d’y être !"

De son côté, Alex Albon mise sur la régularité et la prudence après plusieurs week-ends mouvementés. Le pilote thaïlandais espère capitaliser sur la bonne dynamique de l’équipe mais reste prudent quant aux objectifs.

"J’ai hâte d’aller à Mexico et de terminer en beauté ce doublé de courses. Le circuit mexicain est très différent, en partie à cause de l’altitude, et la section du stade est l’une des meilleures à parcourir dans le calendrier de F1. Les dernières courses ont été chaotiques, notre priorité sera donc de rester prudents à chaque session, de minimiser les risques et de bien travailler en équipe."