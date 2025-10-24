Lindblad a impressionné Red Bull lors des EL1, de quoi le titulariser ?

Le Dr Helmut Marko, conseiller chez Red Bull, a été impressionné par la séance d’essais libres 1 réalisée par Arvid Lindblad, le jeune pilote de la filière qui a remplacé Max Verstappen à Mexico pour les premiers roulages de ce vendredi.

L’Autrichien, qui a rappelé au Britannique avant les essais de bien faire attention à la RB21 du quadruple champion du monde, estime que Lindblad s’en est très bien sorti.

"Pour Arvid, la situation était très difficile. On lui a dit : ’Ne fais rien de mal, ne casse pas la voiture’."

"Mais il a quand même réussi à être le rookie le plus rapide et je dois dire que ses commentaires techniques étaient également impressionnants, donc nous sommes très satisfaits de lui."

Voilà qui a certainement permis à Marko de cocher certaines cases pour les pilotes de 2026. Où en est-il de sa réflexion sur le sujet ?

"Nous avons quelques réponses, mais je ne peux pas vous dire quelle sera la composition des pilotes."

"Nous allons attendre un peu avant de prendre une décision. Voyons ce qu’il en sera après la course ici, puis nous ferons quelques commentaires, au minimum."

Alan Permane, directeur de Racing Bulls, a aussi surveillé Lindblad pendant ces EL1 car il pourrait être l’un de ses pilotes l’an prochain.

"Pour l’instant je ne le sais pas. Arvid a fait une très belle séance même si j’étais plus occupé à gérer mon équipe et mes pilotes."

"C’est exact, la décision se fera après le Mexique. Mais je ne sais pas si ce sera après le Brésil ou Las Vegas, alors ne prenez pas cela trop au pied de la lettre !"

"Il y a cinq pilotes : Verstappen, Tsunoda, Hadjar, Lawson et Lindblad. Nous savons juste avec certitude que Max ne sera pas dans notre voiture. Nous sommes encore en train d’étudier la situation."

"Les deux équipes sont engagées dans une bataille assez serrée au championnat constructeurs, donc le fait de ne pas parler pour le moment des pilotes pour l’année prochaine contribue à cette stabilité."