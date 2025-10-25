Sainz vise la Q3 et a des ’références’ pour être performant

Williams F1 a réalisé une journée correcte au Mexique, malgré un manque de performance et de constance qui inquiète encore quelque peu. Carlos Sainz a été le pilote le plus rapide de la journée pour le team, malgré son absence en essais libres 1.

Le pilote espagnol sait qu’il a encore beaucoup à accomplir pour être performant, mais grâce à sa victoire chez Ferrari l’an dernier, il sait quoi attendre de sa voiture et de ses performances.

"Relativement satisfait, mais j’ai raté les EL1 et j’avais beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup à faire avant les EL3, et la voiture ne me donne pas ce que je ressentais l’an dernier. Mais pour une journée sans EL1, j’étais compétitif sur les relais courts et longs, mais il y a encore du travail" a déclaré Sainz.

"Je sais quelles sont les références et quel niveau de grip et d’équilibre je veux atteindre, même si les voitures sont différentes. Je pousse l’équipe pour essayer d’y parvenir et nous verrons si c’est le cas demain."

Interrogé sur le potentiel de la FW47 au Mexique, l’Espagnol est prudent : "Je pense que nous sommes à la limite pour la Q3 encore. Beaucoup de pilotes ont manqué les EL1 et la hiérarchie pourrait encore bouger, mais nous sommes à la limite."

Alex Albon a reconnu qu’il n’était pas aussi à l’aise que son équipier en ce début de week-end, lui qui était 19e en EL2, mais il sait comment progresser : "J’étais en difficulté, je ne me sentais pas très bien. Il y a du travail à faire, mais nous verrons."

"La piste est très glissante, c’est compliqué d’être rapide mais on devrait y arriver. Pour l’instant, on se bat en fond de peloton, mais ce n’est pas comme si je ne savais pas pourquoi la voiture ne va pas bien. Si nous arrivons à régler ces problèmes, ça devrait aller."

Luke Browning a fait les EL1 avec l’équipe, et il a de nouveau pris beaucoup de plaisir : "C’était très bien, j’ai apprécié. C’est différent pour les rookies, mais j’ai réussi à gérer cela tour par tour."

"Le rythme était bon en pneus durs, mais je n’ai pas réussi à prendre les pneus tendres. Mais les longs relais semblaient aussi bons. Ce n’est pas facile de venir sur un circuit où l’on n’a jamais conduit avant."

S’il espère revenir rapidement au volant d’une F1, le Britannique veut d’abord se concentrer sur la fin de sa saison en Formule 2 : "L’objectif est de gagner le championnat de F2, on en est proches et il reste deux week-ends."