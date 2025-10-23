Red Bull ou Racing Bulls en 2026 ? Hadjar se dit ’agacé’ par les spéculations

Isack Hadjar admet que les spéculations autour de son avenir en Formule 1 sont devenues "agaçantes" mais il se dit également prêt à attendre la fin de l’année pour savoir pour laquelle des deux équipes de Red Bull il courra en 2026.

Helmut Marko, conseiller chez Red Bull, a déclaré à plusieurs reprises récemment que la décision concernant la composition des deux équipes pour la saison prochaine serait prise après le Grand Prix de Mexico ce week-end.

Grâce à son impressionnante saison chez Racing Bulls, Hadjar est devenu le favori pour devenir le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull Racing, le seul autre candidat étant l’actuel titulaire Yuki Tsunoda.

Hadjar affirme à Mexico "savoir qu’il sera en Formule 1 l’année prochaine", mais, face à une nouvelle série de questions sur ce qu’il sait ce jeudi au Mexique, alors que la décision semble imminente, le Français a déclaré qu’il commençait à se lasser de ces spéculations.

"En fait, j’aimerais savoir à la fin de l’année, car tout ce bruit est plus agaçant qu’autre chose," déclare Hadjar.

"Il reste donc cinq courses pour continuer à pousser."

"Dans un monde idéal, j’aimerais que tout le monde attende la fin de l’année pour me poser des questions."

"Il y a 12 mois, c’était un peu incertain, c’est vrai. J’avais une idée, mais il est vrai que cette année, je suis dans une meilleure position. Je sais que je serai en Formule 1 l’année prochaine."

"L’année dernière, je ne savais pas ce que je faisais. Donc oui, je suis beaucoup moins paniqué."

Concernant le fait qu’il pourrait y avoir une décision après le Mexique, Hadjar a déclaré : "S’il y a encore un week-end pour faire la différence, je dois être performant !"

"Je n’ai aucun regret cette année sur ce que j’ai fait. Je ne pense pas qu’un week-end changera la donne, sauf si je finis sur le podium ou que je gagne la course !"

"Je suis satisfait de ma saison. Je vais continuer à me battre."

Concernant le fait de rouler chez Red Bull Racing pour les dernières courses de la saison, "c’est devenu tellement improbable."

"Cela signifierait que je n’aurais plus que deux courses avec l’équipe, et ça n’arrivera tout simplement pas. Je suis également très heureux avec l’équipe dans laquelle je suis actuellement. Pour eux, je dois aussi ramener la sixième place au championnat à la maison."