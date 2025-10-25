Leclerc et Hamilton ’alignés’ derrière Vasseur malgré la débâcle Ferrari

À l’heure où Ferrari traverse une saison 2025 particulièrement morose et reste encore en quête de sa première victoire avant le Grand Prix de Mexico, Charles Leclerc a tenu à revenir sur les spéculations entourant l’avenir de Frédéric Vasseur.

Le Monégasque a réaffirmé sa confiance absolue envers son directeur d’équipe, malgré la pression croissante qui pèse sur la Scuderia.

Toujours troisième du championnat constructeurs après 19 manches, Ferrari ne totalise que six podiums cette année. Un bilan bien loin des attentes générées par la saison 2024 et l’arrivée de Lewis Hamilton, qui avaient ravivé les ambitions de Maranello. L’écart qui séparait Ferrari de McLaren au classement final l’an dernier n’était que de 14 points, ce qui avait logiquement nourri l’espoir d’un retour durable dans la lutte pour les titres.

Pourtant, la SF-25 s’est montrée décevante et ne possède aucun point fort identifié. Ses pilotes, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, se heurtent régulièrement à des problèmes liés aux freins, tandis que l’usure des patins du plancher les contraint à gérer leur rythme en course, faute de pouvoir bien régler la hauteur de caisse. Ces difficultés répétées ont alimenté les rumeurs concernant un changement possible de direction, avec notamment le nom de Christian Horner associé à Ferrari.

Bien que Frédéric Vasseur ait signé une prolongation de contrat plus tôt cette année, l’agitation médiatique ne s’est jamais vraiment dissipée. Ferrari a dû réagir publiquement lors du week-end du Grand Prix des États-Unis, son président John Elkann publiant un communiqué pour renouveler officiellement son soutien au Français.

Interrogé à Mexico, Charles Leclerc n’a pas caché son agacement face à cette spéculation incessante.

"Je pense que nous parlons avec le cœur et selon ce que nous pensons juste. Je pense qu’il est très important de dire que toutes ces rumeurs sont infondées, et dans ces cas-là, ce n’est pas comme si nous parlions de ces rumeurs avec Lewis. Pas du tout même."

Le pilote monégasque insiste sur l’harmonie et la confiance qui règnent entre les deux pilotes et leur patron.

"Nous sommes totalement alignés et nous connaissons tous les deux Fred depuis de nombreuses années, et nous pensons tous les deux que Fred est la bonne personne pour ramener Ferrari au sommet. Pour cela, nous sommes vraiment sur la même longueur d’onde, donc nous n’avons pas eu besoin d’en parler."

Ferrari doit désormais transformer ce soutien interne en résultats. Leclerc, Hamilton et Vasseur espèrent que Mexico marquera un premier pas vers un dénouement plus positif dans une saison qui ne cesse de décevoir les tifosi.